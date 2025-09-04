WHAtsApp’a Özel Durum Listesi Geliyor

YENİ ÖZELLİKLERİYLE WHATSAPP

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların durum paylaşımlarını daha özel ve güvenli hale getirmek için yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Şirketin beta sürümünde ortaya çıkan bilgilere göre, Instagram’da uzun zamandır kullanılan “Yakın Arkadaşlar” listesi artık WhatsApp’a da entegre ediliyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar, durum güncellemelerini yalnızca belirlemiş oldukları kişilerle paylaşabiliyor.

GİZLİLİK VE YÖNETİM KOLAYLIĞI

Bu liste, tamamen gizlilik ayarları üzerinden yönetiliyor ve paylaşımlar özel bir renkle işaretleniyor. Böylece bu paylaşımların yalnızca yakın arkadaşlara yönelik olduğu kolaylıkla fark edilebiliyor. Kullanıcılar, listeye kişi ekleme veya çıkarma işlemlerini gizli bir şekilde yapabiliyor; karşı taraf bu konuda herhangi bir bildirim almıyor. Tüm durum güncellemeleri, WhatsApp’ın diğer içeriklerinde olduğu gibi uçtan uca şifreleme ile korunuyor ve 24 saat içinde otomatik olarak siliniyor.

GÜVENLİ VE SAMİMİ PAYLAŞIMLAR

Bu yenilik sayesinde WhatsApp kullanıcıları, Instagram’daki gibi daha samimi ve özel içeriklerini güvenli bir şekilde paylaşabiliyor. Yeni özellik, hem gizlilik hem de kullanıcı deneyimi açıdan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kullanıcıların bu tür paylaşımları daha kontrollü bir şekilde yapabilmesi, uygulamanın popülaritesini artırabilir.