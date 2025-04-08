Windows 11 Başlat Menüsü Yenileniyor

MICROSOFT, YENİ BAŞLAT MENÜSÜ TASARIMINI TEST EDİYOR

Microsoft, Windows 11’in Başlat menüsünde önemli bir değişim yapma sürecinde. Test aşamasındaki yeni tasarım, Phone Link yan paneli etkinleştirildiğinde masaüstünün önemli bir bölümünü kaplayabiliyor. Bu durum bazı kullanıcılar arasında endişelere yol açarken, Microsoft’un durumu çözmek için bir seçenek sağladığı ifade ediliyor.

YENİ BAŞLAT MENÜSÜ GÖRÜNÜMÜ

Yeni Başlat menüsü tasarımı, Phone Link yan paneli aktif hale getirildiğinde daha geniş bir görünüm sunuyor. Phone Link, Android akıllı telefonları Windows 11 masaüstü ile birleştirerek metinler, bildirimler ve bazı uygulamaları kullanmayı sağlıyor. Sızdırılan görüntüler, Phone Link paneli ile birlikte kullanıldığında yeni tasarımın masaüstünün yüzde 75’ine kadarını kapsayabileceğini gösteriyor. Bu durum, bazı kullanıcılar tarafından Windows 8’deki tam ekran Başlat menüsünü anımsatıyor.

KULLANICILARA KONTROL İMKANI

Microsoft, kullanıcıların panel üzerindeki kontrolü sağlaması için bir çözüm sunuyor. Kullanıcılar, Phone Link panelini gizlemek veya göstermek için mevcut olan bir düğme ile işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Bu özellik sayesinde, kullanıcılar ihtiyaç duyduklarında paneli geri çekerek Başlat menüsünü küçültme imkanına sahip oluyor.