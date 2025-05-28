WMO, 5 Yılda Sıcaklık Rekoru Bekliyor

GELECEK BEŞ YILDA REKOR SICAKLIKLAR BEKLENİYOR

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), önümüzdeki 5 yıl boyunca küresel sıcaklıkların rekor seviyelere ulaşabileceğine dikkat çekiyor. Bu durum, aşırı yağışlar, kuraklıklar, buz tabakalarının ve buzulların erimesi, okyanusların ısınması ve deniz seviyelerinin yükselmesi gibi ciddi sonuçlar doğuruyor.

SICAKLIK TAHMİNLERİ AÇIKLANDI

WMO, 2025-2029 dönemi için sıcaklık tahminlerine ilişkin bir rapor yayımladı. Raporda, “Küresel iklim tahminleri, gelecek 5 yıl içinde sıcaklıkların rekor seviyelerde veya buna yakın olması bekleniyor. Bu, iklim risklerini ve ayrıca toplumlar, ekonomiler ile sürdürülebilir kalkınma üzerinde etkilerini artırıyor.” denildi. 2025-2029 yılları arasında yıllık küresel ortalama yüzey sıcaklığının, 1850-1900 dönemine (sanayi öncesi) göre 1,2 ila 1,9 derece daha yüksek olacağı öngörülüyor. Ayrıca, bu dönemde en az bir yılın sanayi öncesi seviyenin 1,5 derece üzerinde olma ihtimalinin yüzde 86, 2025-2029 yılları arasındaki beş yıllık ortalama ısınmanın 1,5 dereceden fazla olma olasılığının ise yüzde 70 olduğu belirtiliyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ETKİLERİ

Raporda, “Isınmanın her bir ek derecesi, daha zararlı sıcak hava dalgalarına, aşırı yağış olaylarına, yoğun kuraklıklara, buz tabakalarının erimesine, deniz buzunun azalmasına ve okyanus sıcaklıklarının yükselmesine neden olur.” ifadeleri yer alıyor. WMO Genel Sekreter Yardımcısı Ko Barrett, rapor hakkında, “Kayıtlardaki en sıcak 10 yılı yeni yaşadık. Ne yazık ki bu WMO raporu, önümüzdeki yıllarda herhangi bir rahatlama belirtisi göstermiyor. Bu durum, ekonomilerimiz, günlük yaşamlarımız, ekosistemlerimiz ve gezegenimiz üzerinde giderek artan olumsuz etkilere yol açıyor.” değerlendirmesinde bulundu.