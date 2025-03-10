X’te Küresel Erişim Sorunu Yaşanıyor

Elon Musk’un sahibi olduğu sosyal medya platformu X’te kullanıcılar bir süredir erişim problemleri yaşıyor. X, gün içinde zaman zaman erişilebilirken, kullanıcılar anasayfalarını yenileyemiyor.

ERİŞİM SORUNU KÜRESEL ÇAPTA

Yaşanan erişim sorununun küresel ölçekte gerçekleştiği gözlemleniyor. Konuyla ilgili olarak Elon Musk’tan açıklama geldi. Musk, “X’e yönelik büyük ölçekli siber saldırı sürüyor” ifadeleriyle platformun ciddi bir siber saldırı dalgasıyla karşı karşıya olduğunu doğruladı. “Her gün çeşitli saldırılar alıyoruz, ancak bu seferki olağan dışı. Son derece büyük kaynaklar kullanılarak gerçekleştirildi. Ya son derece organize bir grup ya da bir devlet aktörü işin içinde olabilir” diyen Musk, saldırının kaynağını belirlemek için çalışmaların devam ettiğini belirtti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ayrıca, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, X’te (Twitter) global bir hizmet kesintisi yaşandığını vurguladı. Sayan, “Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM) tarafından da raporlanan kesinti ile ilgili X’ten bilgi talep edildi, ekiplerimiz süreci takip ediyor” şeklinde konuştu.