Xabi Alonso: Boniface Al-Nassr’la Görüşüyor

VICTOR BONIFACE’İN ANTRANMANA KATILMAMASI

Bayer Leverkusen’in forvet oyuncusu Victor Boniface, Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr’a transfer olacağına dair Alman medyasında yer alan haberlerin ardından Salı günü antrenmana katılmadı. Teknik direktör Xabi Alonso, oyuncunun transferi için görüşmelerin sürdüğünü ifade ediyor. 24 yaşındaki Boniface, sakatlığının ardından cumartesi günü sahalara dönüş yaptı fakat RB Leipzig ile oynanan ve 2-2 berabere kaldıkları maçta yedek kulübesinde kaldı. Kasım ayında yaşadığı sakatlıktan önce, tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçta 8 gol atmıştı.

LEVERKUSEN’İN BÜYÜK BAŞARISINDAKİ ROLÜ

Geçtiğimiz sezon boyunca 23 lig maçında 14 gol atan Boniface, takımının en skorer ismi oldu ve Leverkusen’in ilk Bundesliga şampiyonluğunu kazanmasında önemli bir rol oynadı. Bu performans, hem oyuncunun kariyerinde hem de takım için ciddi bir başarının kapısını aralamıştı.

XABİ ALONSO’NUN AÇIKLAMALARI

Leverkusen’in çarşamba günü Şampiyonlar Ligi’nde Sparta Prag ile oynayacağı mücadelenin öncesinde Xabi Alonso, Boniface’in durumu hakkında düşüncelerini paylaştı: “Boniface ile ilgili bir durum söz konusu. Kulüple görüşmeler devam ediyor, bu yüzden beklememiz gerekiyor. Maça hazırlık sürecimiz değişmedi. Elbette (maç için) Boni olmadan hazırlandık. Ancak biraz daha bekleyip gelişmeleri görmemiz gerekecek.”