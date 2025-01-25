Xiaomi 30 Bin Elektrikli Aracı Geri Çağırıyor

MIKRODALGA ATEŞİ İLE GÜÇLÜ BİR GERI ÇAĞIRMA

Xiaomi, birçok ürünüyle tanınarak kullanıcıların beğenisini kazanıyor. Şirket, toplamda 30 bin 931 adet SU7 elektrikli aracını geri çağıracağını açıkladı. Açıklamaya göre, 6 Şubat 2024 ile 26 Kasım 2024 tarihleri arasında üretilen araçlar geri çağırma kapsamına alındı. Geri çağırma işleminin nedeni, aracın otonom park sisteminde tespit edilen bir yazılım hatası olarak belirtildi.

OTONOM PARK SİSTEMİNDEKİ YAZILIM HATASI

Tespit edilen yazılım hatası, SU7’nin park etme esnasında çevresindeki nesneleri doğru bir biçimde algılayamamasına yol açıyor. Bu sorun, aracın park etme sürecinde otomobiller gibi çevresindeki engelleri yanlış bir şekilde tespit etmesine ve bu durumun kazalara neden olabilmesine zemin hazırlıyor. Xiaomi, bahsi geçen hatayı ilk kez 14 Kasım 2024’te bir müşteri şikayeti ile öğrendi.