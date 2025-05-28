Xiaomi’nin Yılın İlk Çeyreğinde 1,5 Milyar Kârı

ŞİRKETİN MALİ BİLANÇOSU AÇIKLANDI

Xiaomi, 2025’in Ocak-Mart dönemine ait mali bilançosunu duyurdu. Şirketin gelirleri, ilk çeyrek itibarıyla yıllık bazda yüzde 47,4 artarak 111 milyar yuan (16,6 milyar dolar) seviyesine ulaştı. Bu süreçte, şirketin net karı ise yıllık yüzde 64,5 artışla 10,7 milyar yuana (1,5 milyar dolar) yükseldi.

AKILLI CİHAZ SATIŞLARI ARTMIŞTI

Xiaomi’nin ana iş kolu olan akıllı telefon ve akıllı cihaz satışlarından elde edilen gelir yıllık yüzde 22,8 artarak 92,7 milyar yuana (13,1 milyar dolar) ulaştı. Elektrikli araçlar, yapay zeka ve diğer yeni girişimlerden elde edilen gelirler ise 18,6 milyar yuana (2,5 milyar dolar) çıktı. Bu yeni girişimlerin gelirlerinin yüzde 97’sinin elektrikli araç satışlarından geldiği belirtildi.

BÜYÜK OPERASYON HARCAMALARI DİKKAT ÇEKTİ

Ayrıca, şirket elektrikli araçlar ve diğer yeni girişimlere yönelik büyük ölçekli operasyon harcamaları nedeniyle yaklaşık 500 milyon yuan (69,5 milyon dolar) zarar etti. Xiaomi, bu çeyrekle birlikte en yüksek gelir artışını gerçekleştirmiş oldu. Önceki yıl, 2024 yılında yeni geliştirdiği elektrikli spor otomobil modeli “SU7” ile otomobil piyasasına giriş yaptı. Şirketin gelirleri, 2024’te bir önceki yıla kıyasla yüzde 35 artarak 365,9 milyar yuana (50,7 milyar dolar) ulaşmıştı.