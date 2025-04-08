“Ya Müzakere Edersiniz Ya Da Ödersiniz.”

ABD İLE İRAN ARASINDAKİ DOĞRUDAN MÜZAKERELER

Düzenlediği basın brifinginde ABD ile İran arasındaki doğrudan müzakereler hakkında değerlendirmede bulunan Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “12 Nisan’da Tahran ile doğrudan müzakerelerin yapılacağını” ve bu görüşme öncesinde konunun detaylarına girmek istemediğini aktarırken, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki gün yaptığı açıklamaları da hatırlattı. Leavitt, “Trump, açık bir şekilde İran’a bir seçim yapmaları gerektiğini söyledi. Ya müzakere edersiniz ya da bedelini ödersiniz. Eğer diplomasi yoluyla anlaşmaya varmayı tercih etmezlerse, ki biz bu yönde ilerlediklerini görüyoruz, bunun ciddi sonuçları olacaktır” ifadelerini kullandı.

MÜZAKERE SÜRECİ VE YAPTIRIMLAR

Leavitt, Trump’ın İran’a bazı yaptırımlar getirdiğini, ancak bunun yanı sıra müzakere yaparak bir anlaşma sağlama yönünde de alan açtığını belirtti. Ayrıca, doğrudan müzakerelerin ilerleyişine göre hareket edeceklerini dile getirdi. Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un İran ile doğrudan görüşmeleri yürütmesi bekleniyor.

GÖRÜŞMELERDE GELİŞMELER

Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray’daki görüşmesinde İran ile doğrudan görüşmeler yaptıklarını ifade ederek, “İran ile doğrudan görüşüyoruz. Belki de harika olacak bir anlaşma yapılacak. Cumartesi günü en üst düzeyde bir araya geleceğiz ve nasıl sonuçlanacağını göreceğiz” demişti.