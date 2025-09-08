Gündem

Yabancı Aracı Geri Almadılar, Yaktı

yabanci-araci-geri-almadilar-yakti

OLAYIN YERİ VE GELİŞMELER

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, akşam saatlerinde Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye’ye giriş yapan bir şahıs, aracında motor arızası yaşadıktan sonra geri götürmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri, hareket kabiliyeti olmayan aracı geri kabul etmedi.

ARACIN YANMASI

Şahıs, bu durum karşısında aracı Alikahya bölgesindeki boş bir alana taşıdı. Burada, üzerini benzinle doldurduğu aracı ateşe verdi. Olayla ilgili çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı durum karşısında sinirlendiğini ve bu nedenle böyle bir karar aldığını belirtti. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.

ÖNEMLİ

Gündem

Şişli’de Yangın Olayı Kontrol Altına Alındı

Şişli'de bir tur otobüsünde yangın çıktı. Olay, anında müdahale ile kontrol altına alındı ve söndürüldü.
Flaş

Trabzonspor, Onana İle Anlaşma Sağladı

Trabzonspor'un, Manchester United'da oynayan Kamerunlu kaleci Andre Onana ile prensipte anlaşmaya ulaştığı bildirildi. Transferle ilgili ayrıntılar ilerleyen günlerde netleşecek.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.