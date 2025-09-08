Yabancı Aracı Geri Almadılar, Yaktı

OLAYIN YERİ VE GELİŞMELER

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, akşam saatlerinde Bulgaristan plakalı aracıyla Türkiye’ye giriş yapan bir şahıs, aracında motor arızası yaşadıktan sonra geri götürmek istedi. Ancak Bulgaristan gümrük yetkilileri, hareket kabiliyeti olmayan aracı geri kabul etmedi.

ARACIN YANMASI

Şahıs, bu durum karşısında aracı Alikahya bölgesindeki boş bir alana taşıdı. Burada, üzerini benzinle doldurduğu aracı ateşe verdi. Olayla ilgili çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, polis ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edildi. İtfaiye, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü.

SÜRÜCÜNÜN AÇIKLAMALARI

Aracını yakan şahıs, ifadesinde yaşadığı durum karşısında sinirlendiğini ve bu nedenle böyle bir karar aldığını belirtti. Olayla ilgili incelemeler başlatıldı.