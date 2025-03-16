Yabancı Düşmanlar Yasası Bloke Edildi

YARGI VE TRUMP YÖNETİMİ ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIK

ABD’de, Trump yönetimi ile yargı organları arasında yasa dışı göçmenlere yönelik politikalarla ilgili bir anlaşmazlık tekrar gündeme geldi. Trump, Venezuela’dan gelen ve Tren de Aragua çetesiyle bağlantılı olduğu belirtilen göçmenlerin hızla sınır dışı edilmesi için 1798 tarihli “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı uygulamaya sokma kararı aldı. Ancak, bu karar yargı tarafından aynı gün içinde engellendi.

HIZLI HUKUKİ MÜDAHALE

Washington DC Bölge Yargıcı James Boasberg, Trump’ın cumartesi sabahı imzaladığı başkanlık kararnamesi çerçevesinde yeniden devreye alınan sınır dışı yetkilerini saatler içinde geçici olarak durdurdu. Yargıç, yasanın kullanımıyla ilgili yapılan başvuruda davacı tarafı haklı bularak, bahsi geçen göçmenlerin duruşma olmaksızın sınır dışı edilmesini engelledi. Boasberg, bu çerçevede sınır dışı edilen kişilerin uçakta olmaları durumunda derhal ABD’ye geri dönme talimatını verdi. Trump yönetiminin bu kararı bir üst mahkemeye taşıması bekleniyor.

YABANCI DÜŞMANLAR YASASI ÜZERİNE TARTIŞMA

Trump, Venezuela çetesi Tren de Aragua ile bağlantılı göçmenleri hedef almak için, daha önce yalnızca savaş dönemlerinde kullanılan “Yabancı Düşmanlar Yasası”nı devreye soktu. 1798 yılında kabul edilen bu yasa, başkana belgesiz göçmenleri hedef alma ve sınır dışı etme konusunda olağanüstü yetkiler tanıyor. Yasa, tarihinde 1812 Savaşı, 1. Dünya Savaşı ve 2. Dünya Savaşı dönemlerinde “aktif yabancı düşmanların” sınır dışı edilmesi amacıyla kullanılmıştı. Trump’ın kararnamesi, Tren de Aragua’yı “yabancı terör örgütü” olarak tanımlıyor ve bu çeteyle bağlantılı olduğu belirtilen kişilerin yakalanarak derhal sınır dışı edilmesini öngörüyordu.

GERİLİM DEVAM EDİYOR

Trump’ın yasa dışı göçmenlere yönelik sert politikaları, daha önce yargı organlarıyla karşı karşıya gelmesine neden olmuştu. Bu son gelişme, Trump yönetiminin göçmen politikalarının hukuki sınırlarını bir kez daha sorgulatıyor. Yargıç Boasberg’in kararı, yasanın savaş dışı bir dönemde kullanılmasının hukuki dayanağı konusundaki belirsizlikleri artırırken, Trump yönetiminin nasıl bir strateji takip edeceği merak konusu haline geliyor.