Yabancı Hakem Tartışmalarına Burak Yılmaz’dan Yanıt

BURAK YILMAZ’DAN YABANCI HAKEM TARTIŞMALARI ÜZERİNE AÇIKLAMALAR

Kasımpaşa’nın teknik direktörü Burak Yılmaz, Süper Lig’de yabancı hakem kullanımıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Yılmaz, Türk hakemlerinin kötü niyetli olmadığını düşündüğünü ve her zaman yerli hakemlerin yanında bulunduğunu belirtti.

TÜRK HAKEMLERİNİN AVRUPA’DA YER ALDIĞINA DİKKAT ÇEKTİ

Yılmaz, Türk hakemlerinin Avrupa’da görev yaptığını vurguladı. HT Spor programında konuk olan Yılmaz, derbilere yabancı hakem atamanın Türk hakemlere duyulan güvensizliğin bir göstergesi olacağını ifade etti.

YERLİ HAKEMLERİ DESTEKLEMEK GEREKEN BİR KONU

Burak Yılmaz, “Şu anda herhangi bir insana sorsak hakem olmak istiyor musun diye kabul edeceğini düşünmüyorum. Ben her derbiyi, maçı hataları da olsa bizim insanımızın yöneteceğini düşünüyorum. Bu insanların arkasında durmak, bu insanları desteklemek, hiçbir zaman ilk durakta indirmemek lazım” şeklinde konuştu. Yılmaz, Türk hakemlere güven duymanın ve onları desteklemenin önemi üzerinde durdu.

YABANCI HAKEMLERİN GETİRECEĞİ KAOS OLACAK

Yılmaz, sözlerine devam ederek, “Türk hakemlerinin hatasıyla sevabıyla ligimizi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Yabancı hakemin bizi daha büyük kaosa götüreceğini düşünüyorum” dedi. Ayrıca, yabancı VAR hakemlerinin durumu için de, “Hiçbir şeyin düzelmediğini düşünüyorum” diye ekledi.