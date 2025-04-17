Yabancılara Konut Satışı Düşme Gösterdi!

YABANCIYA KONUT SATIŞINDA DÜŞÜŞ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2022 yılının ocak-mart döneminde yabancılara yapılan konut satış rakamı 5 bin 685 iken, 2023 yılının aynı döneminde bu sayı 4 bin 578 olarak belirlendi. 2022’de 14 bin 344 ile zirve yapan yabancı yatırımcı ilgisi, 2025 yılı itibarıyla hızlı bir düşüş göstermeye başladı.

YABANCI YATIRIMCI İLGİSİNİ AZALTAN NEDENLER

Uzmanlar, yabancılara konut satışındaki düşüşün bazı önemli nedenler olduğunu vurguluyor: Yatırım şartlarındaki değişiklikler, Türkiye’de yabancılara konut alımı ile vatandaşlık verilmesine yönelik kuralların sıkılaştırılmasıyla bağlantılı. 2022 yılında artırılan yatırım eşiği, bazı yabancı yatırımcıların Türkiye pazarından uzaklaşmasına yol açtı.

Kurların dalgalanması, yatırımcılar için öngörülebilirliği azaltıyor ve Türk lirasındaki dalgalanmalar nedeniyle yabancıların yatırım risk algısı artış gösteriyor. Ayrıca, küresel ekonomik belirsizlikler ve faiz oranlarındaki değişiklikler, Türkiye gibi gelişmekte olan piyasalara olan ilgiyi düşürüyor.

SOLDAN SAĞA YABANCIYA SATILAN KONUT SAYILARINDAKİ DEĞİŞİM

Son 8 yıl boyunca yabancıya yapılan konut satışlarının çeyrek bazlı değişimi şu şekilde:

2017: 4 bin 270

2018: 5 bin 298

2019: 9 bin 618

2020: 10 bin 948

2021: 9 bin 887

2022: 14 bin 344

2023: 10 bin 926

2024: 5 bin 685

2025: 4 bin 578

Uzmanlar, bu düşüşün arkasında yatan nedenlerin ekonomik faktörler, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve yatırımcı güvenindeki değişimlerle ilişkili olabileceğini ifade ediyor.