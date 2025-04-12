Yabancılardan yardım umanlar anlamaz

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’IN AÇILIŞ KONUŞMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Havalimanı’nın yeni iç ve dış hat terminal binalarının resmi açılışını gerçekleştiriyor. Açılış etkinliğinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “En geniş uçuş ağına sahip ülkelerden biriyiz. Antalya Havalimanı yolcu taşıma kapasitemizi 82 milyona çıkardık.” şeklinde açıklama yapıyor.

PROJE DETAYLARI VE GELİR BEKLENTİLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’nın konuşmasında öne çıkan diğer önemli detaylar şöyle: “Antalya Havalimanı ek binası için devletimizden tek kuruş çıkmadı. Yolcu garantisi olmayan projeyle yüklenici firmalardan 25 yıllık işletme süresi karşılığında KDV dahil 8 milyar 555 milyon euroluk kira geliri elde edeceğiz.” Ayrıca, önümüzdeki dönem içinde aktif havalimanı sayısının, yapımları devam eden Yozgat ve Bayburt-Gümüşhane Havalimanları ile birlikte 58’den 60’a çıkarılacağına dikkat çekiyor.

Cumhurbaşkanı, “Ülkesini başkalarına şikayet edenler bu vizyonu anlayamaz. Yabancı basın kuruluşlarından medet umanlar bunu anlayamaz. Batı karşısında eğilip bükülenler, el pençe divan duranlar bizim bu dik duruşumuzu anlayamaz.” ifadeleriyle vizyonlarına ve Türkiye’nin güçlü duruşuna da vurgu yapıyor. Erdoğan, “Boykot bahanesiyle kendi ekonomisine suikast teşebbüsünde bulunanlar bunu anlayamaz. Siyasi ihtiraslarının esiri olanlar bizim neyin mücadelesini verdiğimizi asla anlayamaz.” diyerek, rakipleriyle olan durumu net bir şekilde ortaya koyuyor.

Cumhurbaşkanı, bu söylemleriyle rakiplerini kendi sınırlı perspektifleriyle baş başa bırakıp, işlerine odaklandıklarını yinelemekte.