Yağmur Bekleniyor! Kars, Ardahan, Artvin’de Uyarı

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. Raporda, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

YAĞIŞLAR İÇİN UYARI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşları ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

SICAKLIKLARDA DÜŞÜŞ, RÜZGARDA KUVVETLENME

Kuzeydoğu kesimlerde hava sıcaklıklarının biraz düşeceği, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güneybatısı ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzeyden; Hakkari çevresinde ise güneyden kuvvetli (40–60 km/saat) esmesi bekleniyor.

MAÇ KAOSU OLMAYACAK

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklık 29°C, İzmir’de 34°C, Diyarbakır’da ise 32°C olarak ölçülecek.

REGİYONLARDAKİ HAVA DURUMU

– MARMARA: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Çanakkale 35°C, Edirne 33°C, İstanbul 29°C, Kırklareli 31°C.

– EGE: Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Afyonkarahisar 27°C, Denizli 35°C, İzmir 34°C, Manisa 36°C.

– AKDENİZ: Az bulutlu ve açık geçeceği bekleniyor. Adana 36°C, Antalya 36°C, Burdur 32°C, Hatay 33°C.

– İÇ ANADOLU: Az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Ankara 26°C, Çankırı 27°C, Eskişehir 28°C, Konya 28°C.

– BATI KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bolu 26°C, Düzce 29°C, Sinop 28°C, Zonguldak 25°C.

– ORTA ve DOĞU KARADENİZ: Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olarak aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Amasya 27°C, Artvin 21°C, Samsun 25°C, Trabzon 24°C.

– DOĞU ANADOLU: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Erzurum 19°C, Kars 18°C, Malatya 29°C, Van 25°C.

– GÜNEYDOĞU ANADOLU: Az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Diyarbakır 32°C, Gaziantep 33°C, Mardin 31°C, Siirt 32°C.