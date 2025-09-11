Yağmur Geliyor! Kars, Ardahan, Artvin Uyarısı

HAFTA SONU HAVA DURUMU RAPORU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Eylül Perşembe günü için hava durumu raporunu yayımladı. Rapor doğrultusunda, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Tokat ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

KARS, ARDAHAN VE ARTİVİN UYARISI

Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Artvin’in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması öngörülüyor. Meteoroloji, vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.

SICAKLIK DÜŞÜYOR, RÜZGAR ŞİDDETLENİYOR

Hava sıcaklıklarının kuzeydoğu kesimlerde biraz düşmesi bekleniyor, diğer yerlerde ise önemli bir farklılık olmayacak. Rüzgarın, Doğu Akdeniz’in iç kesimlerinde, Doğu Anadolu’nun güneybatısında ve Güneydoğu Anadolu’nun batısında kuzey yönlerden; Hakkari çevresinde ise güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

MARMARA VE EGE’DE YAZ HAVASI

Marmara, Ege, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise az bulutlu ve açık hava hakim olacak. İstanbul’da sıcaklık 29°C, İzmir’de 34°C, Diyarbakır’da ise 32°C olarak ölçülecek.

BÖLGESEL HAVA DURUMU

Marmara Bölgesi’nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Çanakkale 35°C, Edirne 33°C, İstanbul 29°C ve Kırklareli 31°C olarak tahmin ediliyor. Ege Bölgesi de az bulutlu geçecek. Afyonkarahisar 27°C, Denizli 35°C, İzmir 34°C ve Manisa 36°C sıcaklık ölçülecek. Akdeniz’de ise rüzgar etkili olacak, Adana 36°C, Antalya 36°C, Burdur 32°C, Hatay 33°C sıcaklık göstermesi öngörülüyor.

İÇ ANADOLU’DA HAVA DURUMU

İç Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu hava hakim olacak. Ankara 26°C, Çankırı 27°C, Eskişehir 28°C ve Konya 28°C sıcaklıkları bekleniyor. Batı Karadeniz’de ise parçalı çok bulutlu bir görünüm var; bölgenin kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ’DE YAĞIŞLAR

Orta ve Doğu Karadeniz’de parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Amasya 27°C, Artvin 21°C, Samsun 25°C ve Trabzon 24°C olarak tahmin ediliyor. Doğu Anadolu’da da havanın parçalı az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu olacağı bildiriliyor, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU’DA HAVA DURUMU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde az bulutlu ve açık bir hava durumu öngörülüyor. Diyarbakır 32°C, Gaziantep 33°C, Mardin 31°C ve Siirt 32°C sıcaklıklarına ulaşması bekleniyor.