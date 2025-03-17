Yağmur Yüksel ‘Kızgın Topraklar’ Dizisinde!

YAĞMUR YÜKSEL’İN YENİ PROJESİ

Kan Çiçekleri ile büyük bir hayran kitlesi kazanan Yağmur Yüksel, durmak bilmeyen bir tempoyla yeni bir proje ile hayranlarının karşısına çıkıyor. ATV ekranlarında yayınlanacak olan Limon Film yapımı ‘Kızgın Topraklar’, ‘Şehre İki Yabancı Gelir’ sloganı ile 11 Nisan Cuma akşamı izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, Kapadokya’nın eşsiz doğal güzellikleri arasında çekilirken, kadrosunda öyle dikkat çekici bir isim var ki, bu haberler arasında dolanıyor. Peki, Yağmur’un yeni macerasında neler var? Sürprizler sona kadar bekliyor!

KAN ÇİÇEKLERİ’NDEN YENİ BİR DÖNÜŞ

Yağmur Yüksel, Kanal 7’de 3 sezon boyunca yayınlanan Kan Çiçekleri dizisinde Dilan karakteri ile büyük bir fenomene dönüşmüştü. Barış Baktaş ile sergilediği uyum, izleyicileri adeta büyülemişti. Dizi, 17 Ocak 2024 tarihinde 434. bölümüyle ekranlara veda ederken, Yüksel kısa bir ara vermişti. Şimdi ise, ‘Kızgın Topraklar’ dizisinde avukat Eylü olarak geri dönüyor. Yeteneği ve güzelliğiyle dikkat çeken Yağmur, bu sefer Kapadokya’da geçen heyecan dolu hikaye ile hayranlarını kendine hayran bırakmaya hazır!

KAPADOKYA’DA ÇEKİLEN GÖRSEL ŞÖLEN

Cemal Şan’ın yönetmenliğini üstlendiği ‘Kızgın Topraklar’, güçlü ve etkileyici kadrosuyla göz dolduruyor. Yağmur Yüksel’in başrolü Taha Baran Özbek ile paylaştığı dizide, Yaprak Medine, Batuhan Sezer, Ahmet Varlı, Nizam Namidar, Berrin Arısoy ve Atilla Olgaç gibi ünlü isimler rol alıyor. Kadronun hâlâ şekillendiği belirtilirken, çekimlerin hızla devam ettiği Kapadokya, diziye benzersiz bir görsellik katıyor. İzleyiciler, sosyal medyada “Bu ekip tutar!” yorumlarıyla dizinin heyecanını paylaşmaya başladı bile.