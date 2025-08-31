Yakınları Düğününe Gidiyorlarmış

KAZA BİLGİLERİ

Hakkari-Van kara yolunun Boybeyi köyü yakınlarında, dün saat 13.00 sularında bir TIR ile karşı yönden gelen kamyonet arasında bir çarpışma yaşandı. Bu trafik kazasında, kamyonetin sürücüsü 45 yaşındaki Hasan Sultanoğlu ile beraberindeki ikizleri Nisanur ve Hatice (11) ile kardeşi Adem Sultanoğlu (40) hayatını kaybetti. Kazada yaralanan sürücünün eşi 38 yaşındaki Nadide Sultanoğlu, Başkale Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ

Olay sonrasında, otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden 5 kişinin cenazeleri, Yüksekova ilçesine bağlı Akocak köyüne getirildi. Cenaze törenine Yüksekova Belediye Eş Başkanı Şoreş Diri, Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksü, Abdullah Zeydan ve çeşitli sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kanaat önderleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

AİLENİN YOLCULUĞU

Van’da yaşayan Sultanoğlu ailesinin, Hakkari’nin Bağışlı köyüne bağlı Doğanlı mezrasındaki bir yakınlarının düğününe gitmek amacıyla yola çıktıkları belirtildi. Trajik kaza, ailenin bu özel gününde meydana geldi.