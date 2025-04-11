“Yalan Ve İftira Yakışmıyor.”

ŞİMŞEK’İN CEVABI KESKİN OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in MASAK raporuyla ilgili suçlamalarına sosyal medya üzerinden sert bir açıklamayla yanıt veriyor. Şimşek, “Ana muhalefet liderinin şahsıma yönelik söylemleri doğrudan bir itibar suikastıdır, siyaset kisvesi altında sunulamaz” ifadelerini dile getiriyor.

MASAK RAPORLARI BAĞIMSIZ HAZIRLANIYOR

Şimşek, Ceza Muhakemesi Kanunu’nun soruşturmanın gizliliğine ilişkin hükmüne dikkat çekti. Bakan, MASAK’ın savcılığa ilettiği bilgilerin hiçbir makamdan görüş, direktif veya onay almak zorunda olmadığını vurguladı. Ayrıca, raporun sadece veri içeren teknik bir doküman olduğunu ve herhangi bir yorum taşımadığını ifade etti.

Bakan Şimşek, MASAK raporlarının uzman ya da uzman yardımcısı ayrımı olmaksızın aynı hukuki etki ve geçerliliğe sahip olduğunu belirtti. Açıklamasını sonlandırırken Özel’e seslenerek, “Ana muhalefet partisi liderinin daha seviyeli bir dil kullanması gerekir, Sayın Özel’e yalan söylemek ve iftira atmak yakışmıyor.” dedi.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI NEYİ GÖSTERİYOR?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV’de yaptığı açıklamalarda, Mehmet Şimşek’e yönelik şu suçlamalarda bulundu: “Kendi talimatıyla uzman yardımcısı görevlendiriliyor. Yalan yanlış bir MASAK raporu imzalanıp yollanıyor. Şimşek, kendine bağlı MASAK’ın siyasi operasyonda kullanılmasına sessiz kalmıştır.”