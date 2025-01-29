Yalancı Bahar Bitiyor: Soğuk Hava Geliyor

HAFTALIK HAVADURUMU TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan haftalık hava tahmin raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve zaman zaman çok bulutlu bir hava durumu bekleniyor. Kıyı Ege, Balıkesir’in batı kıyıları, Edirne ve Çanakkale çevresinde hafif yağmur ile sağanak yağışlar görülebiliyor. Özellikle Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde yoğun sis ve pus etkili oluyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiği belirtiliyor. Doğu Karadeniz’in iç kısmı ile Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi mevcut. Yetkililer, ulaşımda yaşanabilecek sorunlara karşı vatandaşları tedbirli olmaya davet ediyor.

SICAKLIKLAR MEVSİM NORMLARININ ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının bugün mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor. Ancak hafta sonundan itibaren soğuk hava dalgasının etkisi kendini göstermeye başlayacak.

RÜZGARIN HIZI ARTIYOR

Rüzgar, genellikle güney yönlerden hafif ve orta kuvvette esecek. Bununla birlikte Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege’de 40-60 km/saat hızla kuvvetli rüzgar bekleniyor. Bu bölgelerde çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi olumsuz durumlarla karşılaşılabileceği için vatandaşların dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor.

METEOROLOJİ’DEN UYARILAR

🔴 Kuvvetli rüzgar uyarısı: Marmara ve Kıyı Ege’de rüzgarın saatte 60 km hıza ulaşması bekleniyor. Ağaç devrilmesi ve çatı uçması gibi olumsuz durumlar için tedbirli olunmalı.

🔴 Buzlanma ve don uyarısı: İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde don olayı bekleniyor. Ulaşımda aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

🔴 Çığ tehlikesi uyarısı: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da çığ riski bulunuyor. Dağlık ve eğimli alanlarda yaşayan vatandaşların tedbirli olması önem taşıyor.

🔴 Yoğun sis ve pus uyarısı: Marmara, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesinde sis ve pus etkili olacak. Görüş mesafesi azalacağı için trafik güvenliğinde risk oluşabiliyor.

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul ve Türkiye genelinde kar yağışı için tarih verdi. Şen’in açıklamalarına göre, Türkiye’de yalancı bahar etkisi hafta sonuna kadar devam edecek. Ancak Şubat ayının ilk haftasında kış geri dönüyor. 4-5 Şubat’ta İstanbul’a kar yağması bekleniyor. 7 Şubat’ta ikinci bir soğuk hava dalgası etkili olacak. Bu soğuk hava 11 Şubat’a kadar devam edecek. Orhan Şen, kar yağışlarının Marmara’nın doğusu, Karadeniz bölgesi, İç Anadolu, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde de görülebileceğini ifade etti. Bazı bölgelerde kar yağışlarının yoğun olabileceği vurgulanıyor ve vatandaşların tedbirli olması gerektiği dile getiriliyor.

KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER

📍 İstanbul ve Marmara’nın doğusu

📍 Karadeniz’in tamamı

📍 İç Anadolu Bölgesi

📍 Akdeniz’in iç kesimleri

📍 Doğu Anadolu Bölgesi

📍 Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyi

Özellikle 7-11 Şubat tarihleri arasında bazı bölgelerde kar yağışının etkisinin artması bekleniyor.