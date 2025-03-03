Yalçın’dan Galatasaray İçin Şok Kehanet!

GÜÇLÜ ŞAMPİYONLUK YARIŞI

Trendyol Süper Lig’in 26. haftası heyecan dolu anlara sahne oldu. Galatasaray, Kasımpaşa deplasmanında 3-3 berabere kalarak iki puan kaybı yaşarken, Fenerbahçe evinde Antalyaspor’u 3-0 mağlup edip farkı 4 puana indirdi. Bu çalkantılı haftanın ardından Ekol TV’de mikrofonu kapan Sergen Yalçın, şampiyonluk yarışına dair dikkat çekici bir tahminde bulunarak taraftarları yerinden hoplattı.

GALATASARAY’IN KAYIPLARI

Yalçın net bir dille Galatasaray’ın geleceği hakkında öngörülerde bulundu. “4 puan daha kesin kaybeder, yüzde 100 diyorum! Fazlasını bilemem ama 4’ü garanti. Eğer Okan Buruk takımı toparlayamazsa, o eski diriliği, enerjiyi, arzuyu geri getiremezse, çok daha sürpriz kayıplar olur, tepetaklak aşağı bile gider!” şeklinde konuştu. Taraftarlar bu açıklamalar karşısında büyük bir şok yaşarken, Yalçın kesin tahminde bulunarak, “Kaç hafta önce 8-10 puan kaybeder dedim, 4’ünü zaten kaybetti!” dedi.

ZOR GÜNLER BEKLİYOR

Yalçın, lige kalan haftaların zorluğuna dikkat çekti. “Bundan sonrası daha zor! Küme düşme hattındaki takımlarla, agresif savunmalarla deplasmanlara gideceksin. Kolay değil! Tüm maçlarını kazanır mı? Net söylüyorum, kazanamaz!” ifadelerini kullandı. Buna göre, Galatasaray’ın, ilerleyen süreçte zor günler geçirebileceği öngörülüyor.