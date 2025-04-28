Yalova’da Kişiyi Vuran Şüpheli TUTUKLANDI

OLAYIN KAYNAĞI

Yalova’nın merkez Rüstempaşa Mahallesi’nde 24 Nisan’da iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Bu tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

GÜVENLİK GÜÇLERİNİN MÜDAHALESİ

Kavga sırasında A.A., yanında bulunan ruhsatsız tabancasıyla rastgele ateş açtı. Bu ateş sonucu S.A.A., ayağından isabet eden mermiyle yaralandı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

TUTUKLAMA İŞLEMLERİ

Polis ekipleri kalabalığı dağıtmak amacıyla havaya ateş açtı. Olayın ardından A.A. gözaltına alındı. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan A.A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından silahla kasten yaralama suçundan tutuklandı.