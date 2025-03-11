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Yalova’da Kumar Operasyonu: 13 Kişiye Ceza

yalova-da-kumar-operasyonu-13-kisiye-ceza

YALOVA’DA KUMAR OPERASYONU

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, şehir genelinde kumar oynatılan üç işletmeye eş zamanlı bir operasyon düzenliyor.

KUMAR OYNAYANLARA CEZA

Gerçekleşen operasyon neticesinde kumar oynadıkları belirlenen 13 kişiye toplamda 120 bin 211 TL idari para cezası kesiliyor. Ayrıca, masaların üzerinde bulunan 12 bin 850 TL ve 100 dolar da ele geçirilerek kamuya devrediliyor. İşletme sahipleri ise “Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama” suçlamasıyla adli işlem süreci başlatıyor.

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