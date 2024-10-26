Yalova’daki Korkunç Sevgili İlişkisi!

AYŞE Ç.’NİN ZOR GÜNLERİ

Eşinden ayrılan Ayşe Ç., 2 çocuğuyla birlikte annesinin Yalova’daki evinde yaşamaya başladı. Sosyal medyada tanıştığı A.K. ile sevgili olan Ayşe Ç., Ağustos ayında Bursa’ya geldi ve A.K.’nin Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başladı. İddiaya göre, 24 Eylül’de kıskançlık yüzünden tartıştığı sevgilisi tarafından havalı tüfekle sol ayağından vuruldu.

İLK ŞİKAYETTE KORKU

Dört gün boyunca evde hapsedilen ve ayağındaki şiddetli ağrı ile mücadele eden Ayşe Ç., sevgilisi tarafından hastaneye götürüldü. Ancak korkusundan dolayı şikayetçi olmamayı tercih ederek, ayağını kapıya vurduğunu söyledi. Ayak kemiği çatlayan kadın, ayağı alçıya alınırken, A.K. tarafından geri götürüldüğü evde yaklaşık bir ay alıkonuldu. Ayşe Ç., A.K.’nin nöbetçi olarak bıraktığı arkadaşının uyumasını fırsat bilip, evden kaçarak Yalova’ya döndü.

ŞİKAYETİN SONUCU

Ayşe Ç., tehdit ve alıkonulma nedeniyle şikayette bulunduğu A.K. hakkında işlem yapıldı. A.K., ifadesinin ardından serbest bırakılırken, hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

OLAY GÜNÜNDE YAŞANANLAR

Ayşe Ç., olay günü A.K. ile tartıştıklarını belirterek, “Banyoya girdim. 1-2 dakika sonra banyoya elinde tüfekle geldi. Tüfeği bana doğrulttu. ‘Beni vurmayacaksın herhalde’ dedim. Gözlerimin içine bakıyordu. O sırada kafamı çevirdim. Banyo dar olduğu için kaçacak bir alanım yoktu. Kapının önünde duruyordu. Daha sonra 1 el ateş etti. O da ayağımın dibine geldi. Sonra banyodan çıktı. Yere baktığımda saçma, yerde duruyordu.” şeklinde açıklamalarda bulundu.