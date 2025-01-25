Yanan Otelde Teleski Ve Telesiyej Skandalı

KARTALKAYA’DA YANGIN VE YENİ ARAŞTIRMA

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangında 78 kişi hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel’in pistlerinde yer alan teleski ve telesiyej sisteminin 32 yıl boyunca bakımsız kaldığı öne sürüldü. İddialara göre, en son 32 yıl önce kurulan bu sistem Avusturya’dan ikinci el olarak sökülüp getirildi. Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de yaşanan yangında, 50 kişi de yaralandı.

MEKANİK TESİSATIN DURUMU

Otele ait kayak pistlerinde tatilcilerin kullandığı telesiyej ve teleski gibi mekanik tesisatın eski ve bakımsız olduğu belirtildi. Bu durumun sık sık arıza yaşatmasına sebep olduğu ifade edildi. Geçen yıl 3 Şubat’ta, trafodaki yüksek akım nedeniyle yaşanan bir arıza sonucunda telesiyej durakladı ve tatilciler mahsur kaldı. Soğuk havada telesiyejde kalan 40 kişi, ekiplerin 3,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

EĞİTMENİN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALARI

İsmini vermek istemeyen bir kayak eğitmeni, Antalya’da yaşanan teleferik kazasını hatırlatarak, Kartalkaya’daki kayak pistlerindeki mekanik tesisatın oldukça eski olduğunu belirtti. Eğitmen, “Antalya’da 8 yıl önce yapılmış tesis çöktü. Burada benzer mekanik tesisler var. Kartalkaya’da, bu otelin de içinde bulunduğu grup için en son mekanik tesis 32 yıl önce kuruldu. O tesis de Avusturya’dan sökülüp getirilen ikinci el bir sistem” dedi. Eğitmen, 32 yılda dünya genelindeki mekanik tesislerin üç kez değiştiğine dikkat çekerek, “Bu otel yanmasaydı böyle bir facia yaşanabilirdi” ifadesini kullandı. Ayrıca, geçen yılki trafodaki arıza sonucunda yaşanan olumsuzlukların ardından bu yıl da bir önlem alınmadığını vurguladı.