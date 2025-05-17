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Yangın 2 Ev Ve 2 Samanlığı Yaktı

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YANGIN İSKİLİP’TE MEYDANA GELDİ

İskilip ilçesine bağlı Hacıhalil köyünde bir yangın patlak verdi. Tek katlı bir evde başlayan yangın, hızla yayılarak çevresindeki yapıları tehdit etmeye başladı.

RÜZGAR YANGINI HIZLANDIRDI

Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü ve yanındaki başka bir eve ile 2 samanlığa da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

EĞİTİM MÜDAHALELERİ BAŞARILI OLDU

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirerek durumu kontrol altına aldı. Ancak, yangın sonucunda 2 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak inceleme başlatıldığı belirtildi.

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