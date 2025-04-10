Yangın, Ayrıcalıklı Kişilere Öncelik Verildi

YANGIN FACİASINA DAİR ŞOK EDİCİ DETAYLAR

Bolu Kartalkaya’da 21 Ocak’ta gerçekleşen ve 36’sı çocuk 78 kişinin yaşamını yitirdiği Grand Kartal Otel’deki yangınla ilgili bilirkişi raporunda dehşet verici ayrıntılar yer alıyor. Rapora göre, “yangın başladıktan sonra otel personelinin kimliği belirsiz ayrıcalıklı misafirlere odaklandığı, bu özel kişilerin tahliyesi sırasında izdiham yaşanmaması için yangının diğer müşterilere duyurulmadığı” belirtiliyor.

TAHLİYELERDEKİ EŞİTSİZ DAVRANIŞ

189 sayfalık bilirkişi raporunda, tahliyelerle ilgili en dikkat çekici tespitlerden biri, haber verme konusunda eşit davranılmadığı yönünde. Raporda, “otel yöneticilerine ve otelde bulunanlara haber verme açısından herkese eşit şekilde davranılmadığı, video kayıtlarında ve telefon HTS incelemelerinde önceliğin otel yöneticileri ile yakınlarına verildiği” ifadesi yer alıyor. Kimliği belirlenmeyen bazı kişilere ayrıcalık tanındığı video kayıtlarıyla belgelenmiş.

KURTARMA SÜRECİNDEKİ İHLALLER

Yangın sırasında uyarı sistemlerinin, yüksek katlarda bulunan ayrıcalıklı misafirlerin tahliyesi için bilerek çalıştırılmadığı, bu kişilere bireysel kurtarma yapıldığı da raporda tespit edilenler arasında. Ayrıca, “doğru davranan tek personel yok” ifadesi dikkat çekiyor. Yangının büyümesinde, mutfak personelinin yangından haberdar olmasına rağmen resepsiyonun ihmal ve eksik davranışları nedeniyle olayın kötüleştiği vurgulanıyor.

TEHLİKE KAYNAĞI

Raporda, yangının restorandaki ızgaradan kaynaklandığı ve yerinde olmaması gereken LPG hortumlarının yanmasının yangının hızla yayılmasındaki etkisi de belirtiliyor. Bu durum, olayın yönetim açısından ciddi bir güvenlik ihlali olduğunu ortaya koyuyor.