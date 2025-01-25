Yangın Faciası Mağdurlarına Hakaret İddiası Soruşturuluyor

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI HAREKETE GEÇTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki otelde meydana gelen yangında hayatını kaybedenlerin ailelerini arayarak alaycı ifadeler kullanıldığı iddia edilen şüpheliler hakkında adım attı.

KİŞİSEL VERİLER VE HATIRAYA HAKARET SUÇLAMALARI

Başsavcılık, sosyal medyada ortaya atılan bu konuyla ilgili olarak “kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek”, “kişinin hatırasına hakaret” ve “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etmek” suçlarından araştırma başlattı. Soruşturma kapsamındaki şüphelilerin tespit edilmesi amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gerekli talimat verildi.

SOSYAL MEDYADA SUÇ OLUSTURAN PAYLAŞIMLAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da, Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında hayatını kaybedenler ile ilgili bazı sosyal medya platformlarında suç teşkil eden paylaşımlar yapan kişiler hakkında araştırma başlattı. Başsavcılık, 21 Ocak’ta Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’nde meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına dair sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımların tespit edildiğini bildirdi. “Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçundan başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Ayrıca hayatını kaybedenlerin ailelerinin telefonla aranarak alaycı ifadeler kullanıldığı iddialarıyla ilgili ayrı bir soruşturma da başlatılmış durumda.