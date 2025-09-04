Yangın, Kundaklama Nedeniyle Çıktı

YANGIN OLAYI VE GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENDİ

Yangın, geçtiğimiz ay ilçenin Karaelbistan Mahallesi’nde bulunan TOKİ konutlarındaki Hasan Dernek’e ait dairede meydana geldi. Yangının çıkışı üzerine hemen konutlara itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda herhangi bir ölüm ya da yaralanma yaşanmazken, evde meydana gelen zarar dikkat çekti. Dairenin girişinde yer alan sigorta panolarının tamamen yanmış olması, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı düşüncesini doğuruyor.

YANGININ KUNDAKLAMA SONUCU KAYNAKLANDIĞI BELİRLENDİ

Yangın sonrası yapılan incelemelerde binanın güvenlik kameraları da değerlendirmeye alındı. İncelenen görüntülerde, yangının kundaklama sonucu meydana geldiği belirlendi. Görüntülerde, dairenin önüne gelen şapkalı ve maskeli bir kişinin, yanına getirdiği yanıcı maddeyi dairenin önüne döktüğü, ardından döktüğü maddeyi ateşe vererek olay yerinden kaçtığı gözlemlendi.