Yangın, Malatya’da başladı ve büyüdü

ORMAN YANGINI MALATYA’DA BAŞLADI

Malatya’da bir orman yangını meydana geldi. Yangın, öğle saatlerinde Doğanyol ilçesindeki Yalınca mevkisindeki ormanda patlak verdi. Olayı gören köylüler, hemen durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi.

İTFAİYE EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Hızla olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, alevlerle mücadeleye başladı. Bu arada, çiftçiler de ahırda bulunan büyükbaş hayvanlarını alarak yangın bölgesinden uzaklaştırdı. Yangının büyümesini engellemek amacıyla itfaiye ekipleri, söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.