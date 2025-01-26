Yangın Malzemelerinde Fiyat Artışı Denetimi

BOLU KARTALKOY’DA YANGIN FACİASI SONRASINDA FİYAT ARTILIŞLARI

Bolu Kartalkaya’da gerçekleşen yangın faciasının ardından, yangın tüpleri ve diğer yangın söndürme malzemelerinde önemli fiyat artışları görüldü. Bu duruma ilişkin olarak Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, bu ürünleri satan işletmelere yönelik denetimlerin yapıldığını ve aşırı fiyat uygulayanlara ceza kesildiğini duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Basın Müşaviri Fatih Uysan, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Yangın malzemelerinin satışına yönelik denetimler sürüyor. Fahiş fiyat uygulayan işletmelere gerekli cezai işlemler yapılmaktadır” dedi. Yangın öncesinde 414 TL olan mini yangın tüplerinin fiyatı, yangın sonrası 735 TL’ye yükseldi. Ayrıca, yangın battaniyesi, yangın söndürücü sprey ve duman dedektörü gibi ürünlerin fiyatlarında yüzde 100’e ulaşan artışlar yaşandığı belirlendi.

DENETİMLER SÜRECEK

Bakanlık, artan fiyatlara karşı sıkı önlemler aldıklarını ve denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Yangın malzemeleri ile ilgili denetimlerin yakından takip edileceği ve tüketici mağduriyetini önlemek için gerekli adımların atılacağı ifade edildi. Bu süreçte, fahiş fiyat uygulayan işletmelerin tespit edilmesi ve cezaya çarptırılması hedefleniyor.