Yangın Olayında Yüzlerce Oy Pusulası Yok Oldu

BAŞKANLIK SEÇİMLERİ İÇİN ERKEN OY VERME İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR

ABD’de 5 Kasım’da yapılacak olan başkanlık seçimleri için erken oy verme süreçleri sürüyor. Polis tarafından yapılan duyuruda, Washington ve Oregon eyaletlerinde sandıklara yerleştirilen yangın çıkarıcı cihazların patlatılması sonucu yüzlerce oy pusulasının alev aldığı bildirildi.

SANDIKLARDA KUNDASKLANMA OLAYLARI

Pazartesi günü, Oregon’a bağlı Portland kentinde iki sandığın ve Washington’a bağlı Vancouver kentinde bir sandığın kundaklandığı rapor edildi. Portland’daki sandığın içindeki alevler, bir yangın söndürme sistemi ve yakınlarda bulunan bir güvenlik görevlisinin zamanında müdahalesi sayesinde çabuk kontrol altına alındı. Olay yerine giden “şüpheli bir araç” tespit edildiği belirtilirken, sandıklardaki yangın çıkarıcı cihazlarla ilgili elde edilen kanıtların, bu yangınların birbiriyle bağlantılı olduğunu gösterdiği kaydedildi.

ETKİLERİ VE ZARAR

Portland’daki yerde yalnızca 3 oy pusulasının yandığı, ancak Vancouver’daki bir sandıkta yüzlerce oy pusulasının zarar gördüğü ifade edildi. Bu olaylar, yaklaşan seçimin güvenliği açısından büyük endişelere neden oluyor.