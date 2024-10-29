More
Gündem

Yangın Savaşları Altıncı Güne Taşındı

yangin-savaslari-altinci-gune-tasindi

ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Başkarcı Mahallesi’nde bulunan Başkarcı Dağı’nda 24 Ekim saat 15.00 gibi başlayan orman yangını, altıncı gününde de etkisini sürdürüyor. Sarp ve kayalık arazide devam eden bu yangın söndürme çalışmaları için 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracı görev alıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Helikopterler havadan yangına müdahale eden ekipler arasında yer alırken, karada da zorlu şartlar altında alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın söndürme operasyonuna, çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gelen gönüllüler de destek veriyor.

ÖNEMLİ

Gündem

“Bilişim Personeli Alımı Duyurusu Yapıldı!”

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli bilişim personeli alımını duyurdu. Başvurular 15 Kasım'a kadar yapılabilecek. Detaylar ve başvuru ekranı için bilgilere ulaşabilirsiniz.
Gündem

Esenyurt Belediye Başkanı Adliyeye Sevk Edildi

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, sabah gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı ve bugün saat 15.00'te ifade vermek üzere adliyeye sevk edildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ayrı bir sayfada açılır. Yayınlanan haberlerden, yazılardan ve yorumlardan yazarları sorumludur.