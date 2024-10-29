Yangın Savaşları Altıncı Güne Taşındı

ORMAN YANGINI DEVAM EDİYOR

Başkarcı Mahallesi’nde bulunan Başkarcı Dağı’nda 24 Ekim saat 15.00 gibi başlayan orman yangını, altıncı gününde de etkisini sürdürüyor. Sarp ve kayalık arazide devam eden bu yangın söndürme çalışmaları için 8 helikopter, 133 araç, 1075 personel, 12 ekskavatör, 15 dozer, 55 arazöz, 5 greyder ve 14 ilk müdahale aracı görev alıyor.

ÇALIŞMALAR HIZLANDI

Helikopterler havadan yangına müdahale eden ekipler arasında yer alırken, karada da zorlu şartlar altında alevlerle mücadele devam ediyor. Yangın söndürme operasyonuna, çok sayıda jandarma ve belediye personeli ile sivil toplum kuruluşlarından gelen gönüllüler de destek veriyor.