Yangında Kurtarılan Çocukların Tedavisi Sürüyor

ANTALYA’DA YANGINDA YAŞANAN ZOR ANLAR

Yangın, Antalya’nın Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi 5432. Sokak’ta iki katlı bir gecekonduda meydana geldi. Yangın, sobadan çıkan dumanın evin tamamını sarmasıyla gerçekleşti ve evde yalnız kalan 7 yaşındaki Efe O.Y. ile kardeşleri Ece E.Y. (5) ve Bahadır T. (2) duman ve alevler arasında mahsur kaldı. Çocukların ağlama seslerini duyan market çalışanları, yangın tüpleriyle müdahale ederek kurtarma çabası gösterdi. Mahalle sakinlerinin 112’ye haber vermesi üzerine olay yerine hızlıca gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri de çocukları kurtardı.

ÇOCUKLARIN KORKUSU VE TEDAVİ SÜRECİ

Ambulansa bindirilen çocuklar, itfaiye eri ve sağlık ekiplerine duydukları korkuyu ifade etti. Efe, “Beni bir yere götürmeyin, hastanede bir şey yapacaksınız” diyerek hissettiği korkuyu dile getirdi. İtfaiye eri, hastanede sadece kendisine bakacaklarını belirterek çocuğu sakinleştirmeye çalıştı. Efe’nin “Annemin parası yok ama” diyerek gözyaşı dökmesi üzerine itfaiye eri ve sağlık ekipleri, hastanede para alınmayacağı için onu teselli etti. Sağlık ekipleri, “Annen iyileştiğini görünce çok sevinecek” sözleriyle çocukların kaygısını azaltmaya çalıştı.

SAĞLIK BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Efe ve kardeşleri, sağlık ekipleri tarafından Antalya Şehir Hastanesi’ne götürüldü ve burada kontrol amaçlı tedavi altına alındı. Çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Sağlık Bakanlığı, Antalya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Behzat Özkan’ın aile ile görüşerek ihtiyaçlarını tespit etmek için harekete geçtiği kaydedildi. Ayrıca, Antalya Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nedim Ongun’un çocuklarla ilgilendiği ve onlara ihtiyaçlarının karşılandığı belirtildi.

ANNE GÖKSU’DAN ŞÜKÜR DOLU SÖZLER

Anne Dilek Göksu, yangın anında fırına ekmek almaya gittiğini ve döndüğünde evin yandığını gördüğünü belirtti. Çocuklarına bir şey olmasına sevindiğini söyleyen Göksu, hastanedeki doktorların kendileriyle çok iyi ilgilendiğini ifade etti ve “Allah razı olsun devletimizden” şeklinde konuştu. Oğlunun ambulanstaki korkusu nedeniyle yanlış bir şey söylediğini düşündüğünü belirtti.