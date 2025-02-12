Yanındaki Her Erkekle Sevgili Sanıyorlar

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARİYER VE AİLE DENGESİ

Yıllar boyunca kariyerini ilerletirken bir yandan da ilk evliliğinden olan oğlunu büyütmeyi başardı. Hatta oğlu ile iş ortaklığı yapıyor. İkinci eşinden boşanırken “Çocuk doğurmak için yaşım geçti. Artık torun sevme zamanım geldi” bu sözleri sarf etse de, oğlu bu konuda ona yardımcı olmuyor gibi görünüyor. Ancak onun hayatına baktığımızda…

YENİ AŞK SÖYLENTİLERİ

İleri yaşına rağmen birkaç hafta önce yeni bir aşk söylentisinin merkezi haline geldi. Hayatında olan gelişmeler, onun için her zaman sürprizlerle dolu.