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Yanındaki Her Erkekle Sevgili Sanıyorlar

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GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE KARİYER VE AİLE DENGESİ

Yıllar boyunca kariyerini ilerletirken bir yandan da ilk evliliğinden olan oğlunu büyütmeyi başardı. Hatta oğlu ile iş ortaklığı yapıyor. İkinci eşinden boşanırken “Çocuk doğurmak için yaşım geçti. Artık torun sevme zamanım geldi” bu sözleri sarf etse de, oğlu bu konuda ona yardımcı olmuyor gibi görünüyor. Ancak onun hayatına baktığımızda…

YENİ AŞK SÖYLENTİLERİ

İleri yaşına rağmen birkaç hafta önce yeni bir aşk söylentisinin merkezi haline geldi. Hayatında olan gelişmeler, onun için her zaman sürprizlerle dolu.

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Oval Ofis’te 4 Yaşındaki Yeni Kahraman

ABD Başkanı Donald Trump, Elon Musk'ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı ile işten çıkarmalar ve işe alımları sınırlamak için bir kararname imzaladı. Ancak toplantıda dikkat çeken başka unsurlar oldu.
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Aracı Kurumların İşlem Yaptığı Hisseler

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi gün ortasında yüzde 0,43 düşüşle 9.840 puana geriledi; yatırımcılar, en çok işlem gören hisseleri yakından izliyor.

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