Yanlış Alarm, Deprem Ağı’na Tepki!

DEPREM AĞI YINE YANLIŞ ALARM VERDİ

Türkiye’de milyonlarca kişi tarafından kullanıma sunulan Deprem Ağı uygulaması, bir kez daha yanlış bir alarm veriyor. 12 Haziran’da 3.5 büyüklüğündeki depremin 4.7 olarak bildirilmesinin ardından, Balıkesir’deki sarsıntıyı da olduğundan daha büyük sunarak dikkat çekti.

UYKULARI KAÇIRDI

AFAD verilerine göre Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün gece saat 01.10’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki deprem, uygulama tarafından 5.5 olarak bildirildi. Yüksek sesli alarm, deprem merkezinden uzak şehirlerde bile birçok insanı uykusundan uyandırdı.

KULLANICILARDAN YORUMLAR GELDİ

Türkiye Gazetesi’nin haberine göre, gerçek dışı bildirimler sosyal medya ve uygulamanın sohbet bölümünde büyük bir tepkiyle karşılandı. 5 binden fazla kişi, yanlış alarm sonucu yaşadıkları panik ve kaygılardan şikayet etmeye başladı. Kullanıcılardan bazıları şunları söyledi:

– “Deprem Ağı yüzünden uykudan sıçrayarak uyandım. 4.3 olan depremi 5.5 diye algılıyor. Şimdi uyu uyuyabilirsen.”

– “Deprem değildi, Deprem Ağı yüzünden hepimiz aynı anda sıçrayınca sallandık.”

– “Ortada hiçbir şey yokken gecenin bir vakti öten uygulama insana gerilim yaşatıyor.”

– “Alarm sesi o kadar korkutucu ki, kalbim duracaktı.”

GÜVEN KAYBI YAŞANIYOR

Birçok kullanıcı, uygulamanın güvenilirliğini kaybettiğini söyleyerek “tatbikat yapar gibi alarm vermek” ve “yalancı çobana dönmek” ifadeleriyle tepkilerini dile getiriyor.

12 HAZİRAN’DA DA HATA YAPILDI

Uygulama, daha önce de 12 Haziran gecesi 3.5 büyüklüğündeki depremi 4.7 olarak bildirmişti. Kısa sürede aynı hatanın tekrar edilmesi, kullanıcılar arasında endişe yaratan bir durum oluşturuyor.