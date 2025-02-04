Yanlış Maddi Kararlarım Beni Sarstı

ŞARKICI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Şarkıcı, pişmanlıklarına dair düşündüklerini paylaştı. “Manevi açıdan gönlüm çok rahat. Kimseye kötü bir şey yapmadığıma eminim. Ama maddi yönden beni sarsan bazı yanlış hamlelerim oldu. Mesela lüks bir araç almıştım, şu an oturduğum villa ile aynı fiyatta. Onun üstüne Porsche dizel çıkarınca, arabam çöp oldu. Bir de 2004’te iki albümlük sözleşme yapmıştım. İkinci albümü yapamadık. Alaçatı’daki arazimi satmak zorunda kaldım sözleşmeyi geri almak için. O beni derinden sarstı.”

YENİ FİLMİ İÇİN KAMERA KARŞISINDA

Gülben Ergen, yeni komedi filmi ‘Ayakçı’ için kamera karşısına geçti. Ünlü sanatçı, konuk oyuncu olarak rol aldığı filmde Hayri karakterinin çocuklarının öğretmenini canlandırıyor. Ergen, çekimlerin oldukça eğlenceli geçtiğini belirtti. Yapımcılığını Polat Yağcı’nın, yönetmenliğini ise Mustafa Kotan’ın üstlendiği ‘Ayakçı’, 28 Mart 2025’te sinemalarda izleyici ile buluşacak. Film, 1 milyoncu açma hayali kuran kargocu Hayri’nin yasa dışı bir paketi teslim etmek zorunda kalmasıyla yaşadığı heyecan dolu macerayı beyazperdeye taşıyacak. Projede Hayri karakterine Gökhan Yıkılkan hayat verirken, yetiştirme yurdunda büyüyen, üniversite mezunu Serkan karakterine Ulaş İnan Torun canlandırıyor.