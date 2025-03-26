Yapay Zeka Araçları Ziyaretçi İstatistikleri

DÜNYA GENELİNDE YAPAY ZEKAYA ARTAN İLGİ

Dünya genelinde yapay zeka teknolojilerine olan ilgi gün geçtikçe artıyor. Farklı şirketler tarafından geliştirilen yapay zeka araçlarının kullanıcı oranları hızla yükseliyor. AITools tarafından sağlanan verilere göre, bu alandaki en önemli isim ChatGPT. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, piyasaya sürüldüğü günden beri büyük ilgi görüyor ve en çok ziyaret edilen yapay zeka aracı olmaya devam ediyor. Çinli DeepSeek’in piyasaya girişi ile birlikte ChatGPT’nin aylık ziyaretçi trafiğinde bir azalma yaşansa da, 4,7 milyar ziyaretçi ile hâlâ zirvede kalmayı başarıyor.

Üretken yapay zekaların yanı sıra geniş kapsamlı yapay zeka uygulamalarının da değerlendirildiği listede grafik tasarım aracı Canva, ikinci sırayı alıyor. Aylık 887 milyon ziyaretçi sayısına ulaşan Canva, ChatGPT’nin oldukça gerisinde kalmış durumda. Google’ın çeviri aracı Google Translate ise 595 milyon aylık ziyaretçi ile listeye üçüncü sıradan giriş yapıyor.

DEEPSEEK’İN BÜYÜK ÇIKIŞI

ABD merkezli yapay zeka araçlarının ön planda olduğu sektör, güçlü bir giriş yapan Çinli DeepSeek ile hareketlendi. Piyasa girdiği andan itibaren dikkatleri üzerine çeken DeepSeek, maliyet avantajı ve yüksek performansıyla rakiplerine meydan okudu. Kısa süre içinde 268 milyon aylık kullanıcıya ulaşarak dördüncü sıradan listeye giriş yaptı. Ocak 2025’te kullanıcı sayısında %2.000’den fazla artış gören DeepSeek, aynı dönemde ChatGPT’nin ziyaretçi sayısında %2’lik bir düşüş yaşanmasına sebep oldu.

EN POPÜLER YAPAY ZEKA ARAÇLARI

Listeye göz attığımızda, DeepSeek’in yanı sıra Character.AI (226 milyon ziyaretçi), JanitorAI (200 milyon ziyaretçi) ve Perplexity (133 milyon ziyaretçi) de öne çıkan yapay zeka araçları arasında yer alıyor. Google’ın geliştirdiği ve ChatGPT’nin en büyük rakiplerinden biri olan Gemini, beklenenin altında kalarak ancak 8. sırada kendine yer bulabildi. 118 milyon aylık ziyaretçiye sahip olan Gemini, Ocak 2025’te %9’dan fazla kullanıcı kaybı yaşadı. Listenin en sonunda ise Remove.bg (112 milyon ziyaretçi) ve Claude (105 milyon ziyaretçi) yer alıyor.

ABD VE ÇİN ARASINDA REKABETİN ARTAN ŞİDDETİ

DeepSeek’in hızla yükselmesi, yapay zeka alanında ABD ve Çin arasındaki rekabeti daha da artırdı. En çok ziyaret edilen ilk 10 yapay zeka aracının 7’sinin ABD menşeli olması dikkat çekerken, Çin yalnızca DeepSeek ile listeye girdi. Ancak DeepSeek, en hızlı büyüyen yapay zeka aracı unvanını kazanarak gelecekte ABD’li rakiplerine ciddi bir meydan okuma yapabileceğini gösteriyor.