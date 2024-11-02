“Yapay Zeka İle Düzenlenen Sahte Cadılar Bayramı”

İRLANDA’DAKİ CADILAR BAYRAMI BECERİSİ

İrlandalılar, Cadılar Bayramı geçit töreni heyecanıyla dolup taşan Dublin sokaklarında toplandı. Euronews’in verdiği bilgiye göre, geçit töreninin My Spirit Halloween tarafından duyurulması ve Galway sanat topluluğu Macnas tarafından düzenlendiği iddia edilen etkinliğe katılmak için binlerce kişi Parnell Meydanı’ndan Temple Bar’a kadar uzanan bir güzergâhta bir araya geldi. Ancak, Cadılar Bayramı tutkunları geldikten sonra, web sitesinin tüm etkinliği uydurduğu ortaya çıktı. My Spirit Halloween, Pakistan’da bulunan ve yapay zeka tarafından üretilen haberlerin yer aldığı bir platform. Web sitesinin kurgusal geçit törenini yayımlaması, Arama Motoru Optimizasyonu (SEO) aracılığıyla pek çok haber ve sosyal medya platformuna sızarak sahte haberi hızla yaydı.

POLİS GÖREVİNİ YERİNE GETİRDİ

Toplanan kalabalık, gerçekte var olmayan etkinliğin ruhunu yaşatmak için farklı kostümlerle hazırlandı ve İrlanda’nın polisi Garda, bu durumu kontrol altına almak zorunda kaldı. Garda’nın resmi sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, “İnternette dolaşan bilgilerin aksine, Dublin Şehir Merkezinde bu akşam ya da bu gece herhangi bir Cadılar Bayramı geçit töreni yapılmayacak” denildi. Bu olay, yanlış bilginin güçlü etkilerinin ne kadar endişe verici olduğu konusunda çarpıcı bir örnek olarak değerlendirildi.