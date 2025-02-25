Yapay Zeka Modellerinin Dünya Çapında Dönüşümü

İŞ SÜREÇLERİNDEKİ HIZLI DÖNÜŞÜM

Yaka, çeşitli yapay zeka modellerinin bir araya gelmesinin iş süreçlerine, insanlara ve genel olarak dünyaya nasıl “ölümcül” hız kazandırabileceğini öne çıkardı. Yaka’nın sektördeki kapsamlı deneyimlerine dayanan gözlemleri ise dikkate değer. Uzun yıllardır üretim, bakım, proje yönetimi, fabrika operasyonları ve enerji yönetimi gibi alanlarda yöneticilik yapmış biri olarak, dört yapay zeka modelinin elde ettiği hızı hayretle izliyor. Örneğin, Gemini aracılığıyla yapılan analizlerin geldiği nokta oldukça etkileyici; geçmişte bir fabrika verisini incelemek saatler sürerken, şimdi bu işlem 5 saniyeden kısa bir süre içinde tamamlanıyor. Yaka, bu gelişmeyi kariyeri boyunca gördüğü en büyük sıçrama olarak nitelendiriyor. DeepSeek’in kod yazımındaki hızlı dönüşüm de dikkat çekiyor; karmaşık otomasyon sistemleri için gereken saatler süren kodlamalar artık sadece 10 saniyede bitiyor. ChatGPT ile rapor hazırlarken yaşanan değişim de belirgin; bir zamanlar 2 saat süren rapor yazımı şimdi yalnızca 12 saniye alıyor. Grok’un sağladığı yaratıcılık ise projeleri hızla dönüştürerek, günler sürebilen yenilikçi fikir süreçlerini 15 saniyeye indiriyor.

DAHA HIZLI VE ETKİLİ İŞ YAPMAK

Yaka, bu hızın sektördeki herkes için şok edici bir dönüşüm yarattığını ifade ediyor. Deneyimlerinden yola çıkarak, bu dört yapay zeka modelinin birleşiminin, üretimden enerji yönetimine kadar tüm alanlarda köklü bir değişim getirdiğini belirtiyor. Örneğin, bir fabrikanın bakım planını hazırlamak geçmişte 48 saat alırken, Gemini’nin güncel verileri, DeepSeek’in analizleri ve ChatGPT’nin raporları sayesinde bu süreç artık 30 saniyede tamamlanabiliyor. Yatırım kararları için gereksinim duyulan pazar araştırmaları da hızlanarak 8 saniyede sonuçlanıyor ve Grok’un önerileriyle zenginleşiyor. Enerji yönetiminde, tüketim optimizasyonu gibi zaman alıcı süreçler artık sadece 20 saniyede gerçekleştirilirken, fabrika yönetiminde üretim hatlarının verimliliği için yürütülen analizler %98 oranında hızlanıyor. Proje yönetimindeki planlama ve test süreçleri de bu hızla saniyeler içinde hayata geçiriliyor. Yaka, bu dönüşümün iş dünyasını ve insan hayatını yeniden şekillendirdiğini dile getiriyor.

HIZIN AVANTAJLARI VE RİSKLERİ

Yaka, 30 yıllık sektör tecrübesiyle bu ölümcül hızın, dünyayı tanınmaz bir hale getireceği görüşünde. Uzun yıllar yöneticilik yapmanın getirdiği gözlemleri doğrultusunda, bu hızın sunduğu fırsatlarla beraber risklere de dikkat çekiyor. Yapay zeka modelleri iş verimliliğini büyük ölçüde artırırken, insan faktörünün göz ardı edilmesi durumunda kontrol kaybına yol açabileceğini belirtiyor. Üretim, bakım, projeler, yatırımlar, fabrika yönetimi ve enerji optimizasyonu konularındaki bu hızlı dönüşüm, çalışanları ve yöneticileri hazırlıksız bırakabiliyor. Yaka fütüristik tahminlerinde, küresel rekabetin bu değişimi hızlandırdığına da değiniyor. Çin’den DeepSeek, ABD’den Gemini ve ChatGPT’nin, xAI’nın Grok’uyla birleştiğinde, dünya bambaşka bir yer haline geliyor. Ancak bu hız, beraberinde kontrolsüzlük riskini de getiriyor. Yaka, Gemini, DeepSeek, ChatGPT ve Grok’un birleşiminin iş süreçlerini ölümcül bir hızla dönüştürdüğünü ve insanlık ile iş dünyasının bu hıza gerçekten hazır olup olmadığını sorguluyor.