Yapı Kredi 500 TL Hedef Belirledi

YATIRIM ANALİZİ

Yapı Kredi Yatırım, geçtiğimiz Cuma günü hava trafiği verilerini açıklayan Türk Hava Yolları (THYAO) hissesi için 500 TL olarak hedef fiyat belirledi. Aracı kurumun ilgili raporunda yer alan tespitler, Ocak 2025 ticari performansı hakkında önemli veriler sunuyor.

HAVACILIK VERİLERİ

“Türk Hava Yolları THYAO, Ocak 2025 hava trafik verilerini açıkladı. Şirket Ocak ayı itibarıyla yıllık %10 artışla 6,8 milyon yolcu taşıdı ve kapasitesi AKK bazında yıllık %7 arttı.” Raporda, Ocak 2025’teki hava trafik verisinin, yüksek marjlı direkt dış hat trafiğindeki yıllık %12’lik artış ve yolcu doluluk oranındaki 2 puanlık iyileşme ile olumlu olarak değerlendirildiği belirtildi. Ayrıca, yılın ilk aylarının yüksek sezonsallık içerdiği ve yıl sonuçları için pek gösterge yaratmadığı vurgulandı.

HEDEF FİYAT VE ÖNERİ

Model portföylerinde yer alan THYAO için 12 aylık 14 USD/hisse hedef fiyatla “AL” önerileri korunuyor. Toplam yolcu sayısının yıllık %10 artışla 6,8 milyona ulaşmasının, dıştan dışa transfer yolcu sayısındaki yıllık %9’luk büyümeden kaynaklandığı ifade ediliyor. Yüksek marjlı direkt dış hat trafiğinin de yıllık %12 arttığı belirtiliyor.

BÖLGESEL PERFORMANS

Bölgesel düzeyde, Uzak Doğu’nun yıllık %15’lik artışla en büyük katkıyı sağladığı aktarılıyor. Orta Doğu ise geçen yılki düşük baz etkisi ve jeopolitik gerilimlerin azalması sayesinde Ocak 2025’te yıllık %8 büyüme gösterdi. Yurt içi yolcu taşımacılığı ise yıllık %5 artışla 2,3 milyon yolcuya ulaştı. Şirketin yolcu doluluk oranı 2 puan artarak %82’ye yükseldi ve AKK bazındaki kapasitesi %7 arttı. Ayrıca, Ocak 2025’te geçen aya göre %10 daha az ama geçen yıla göre yatay olarak 150 bin kargo taşındı.