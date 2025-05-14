Yaptırımlar Kaldırıldı, Suriye’de Bayram

SURİYELİLER SOKAKLARA DÖKÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklamasının ardından, Suriyeliler başta başkent Şam olmak üzere birçok kentte kutlamalar yapmaya başladı. Başkentteki Emevi Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, konvoylar oluşturarak ve Suriye bayrağını sallayarak sevinç gösterisinde bulundu. Ayrıca bazı Suriyeli firmalar, yaptırımların kaldırılmasını değerlendiren yeni kampanyalar ve indirimler sundu.

TRUMP’IN AÇIKLAMALARI

ABD, 2011 yılında iç savaşın başlaması ile devrik lider Beşar Esad döneminde Suriye’ye yaptırımlar uygulamaya başlamış, bu yaptırımlar 2020 yılında Caesar Yasası çerçevesinde genişletilmişti. Suudi Arabistan’da gerçekleştirilen yatırım forumunda konuşan Trump, “Suriye’ye yönelik tüm yaptırımları kaldırıyoruz” demişti. Bu kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile aldığını açıklayan Trump, bu sürecin yeni Suriye yönetimiyle diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması açısından ilk adım olduğunu vurgulamıştı. “Yaptırımlar acımasız ve engelleyiciydi. Ancak artık onların parlamasının zamanı geldi,” ifadelerini kullanmıştı. Ek olarak, Beyaz Saray, Trump’ın Suudi Arabistan’da Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara ile bir araya geleceğini de duyurdu.