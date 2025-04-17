Yargı CHP’ye Kayyum İddialarına Başladı

Sosyal medyada yer alan, CHP’ye kayyum atanacağı ve bazı CHP’li belediyelere yönelik operasyon yapılacağına dair iddialara karşı yargı harekete geçiyor. Bu paylaşımlar ile ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, bazı CHP delegelerinin şikayetleri üzerine başlatılan adli soruşturma ile yine bazı delegelerce Ankara Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan CHP’nin 38. Olağan Kurultayının iptali davalarına ilişkin süreçler hakkında ve bazı belediyelere yönelik operasyon yapılacağı şeklinde sosyal medya aracılığıyla bazı paylaşımlar yapılmaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik dezenformasyon amaçlı bu tür mesnetsiz iddialara itibar edilmemelidir. Bu paylaşımlarla ilgili olarak Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi gereğince ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçu’ kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır.” ifadelerini kullandı.

SÜREÇ DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden yapılan açıklamada, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülen yargı sürecinin devam ettiği hatırlatıldı. Henüz duruşması bile görülmemiş bir davanın kararıyla ilgili ortaya atılan iddiaların asılsız olduğu belirtildi. Açıklamada “Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve bazı delegeler, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı ayrı mahkemelerde dava açmıştır. Açılan iptal davaları Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirilmiştir. İlk duruşma yarın yapılacaktır. Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce verilen kararlar, ilk olarak duruşmalarda direkt olarak muhataplara açıklanmaktadır. Yargı süreçleriyle ilgili algı oluşturmak maksadıyla ortaya atılan asılsız iddialara itibar etmeyiniz.” ifadelerine yer verildi.

RASİM OZAN KÜTAHYALI’YA SORUŞTURMA AÇILDI

Yargı sürecine dahil olan isimlerden biri de gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı. Kütahyalı’nın, CHP’ye kayyum atanacağı ve Keçiören ile Etimesgut Belediyeleri’ne operasyon düzenleneceğine dair yaptığı iki sosyal medya paylaşımı soruşturma açılmasına neden oldu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın açıklamasında, Kütahyalı’nın “Yarın Kasım 2023 CHP Kurultayı iptal ediliyor. CHP’ye geçici kayyum atanarak, 45 gün sonra 1 Haziran 2025’te CHP’nin yeni kurultayına gidiliyor. Kayyum Hikmet Çetin olacak deniliyor. Muhtemel bir ayaklanma ihtimaline karşı İstanbul’dan Ankara’ya çok sayıda güvenlik güçleri sevk edildi. Ankara tüm güvenlik güçleri izinleri iptal edildi. Yarın Ankara, çok uzun bir güne hazırlanıyor. Maalesef vaziyet böyle görünüyor.” şeklindeki paylaşımının TCK 217 maddesine muhalefet suçu oluşturduğu ve Kütahyalı hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

GAZETECİLERİN SORUMLULUĞU

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konu hakkında yaptığı paylaşımda, “Bilgi kirliliğine sebep olacak paylaşımlar yapan kim olursa olsun yasalarımızda öngörülen müeyyidelerle karşılaşacaktır. Bu süreçlerde gazetecilerin üzerinde, doğru ve teyitli bilgileri halkla paylaşmak gibi bir mesleki sorumluluk bulunmaktadır. Tüm basın kişi ve kurumlarımızın haberciliğin temel değerleri olan hakikat, dürüstlük ve objektiflik ilkelerine saygı göstermeleri, mesleklerini bu prensip ve sorumluluklara bağlı şekilde icra etmeleri, demokrasimizin ve milli menfaatlerimizin zarar görmemesi açısından oldukça önemlidir.” şeklinde ifadeler kullandı.

İPTAL DAVASINDA İLK DURUŞMA BUGÜN

Eski Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerindeki kurultayının iptali için ayrı mahkemelerde dava açmıştı. Açılan iptal davaları, Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’ndeki dosyada birleştirildi. İlk duruşma bugün gerçekleştirilecek.