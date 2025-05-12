Yargı Mercilerine Kimse Parmak Sallayamaz

ERDOĞAN’DAN ADALET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir. Devlet ancak adaletle hükmederse devlettir. Haksızlığa yol veren haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez” dedi. Aynı zamanda etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adaletin hükümetin öncelikleri arasında yer aldığını belirtti. Yargı sisteminin güçlendirilmesi adına bugüne kadar birçok düzenlemenin hayata geçirildiğini ifade etti.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ İLKESİNE GEÇİŞ

Erdoğan, vesayet dönemlerinin acı hatırasını geride bıraktıklarını ve yerine hukukun üstünlüğü ilkesini egemen kıldıklarını açıkladı. “Darbeleri ayakta alkışlayan yargı yerine, milletin iradesine kast eden darbecilere hak ettikleri hükmü giydiren adil ve demokratik bir yargı rejimini kurduk” diyerek, yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesinin eklendiğini vurguladı. Ayrıca, toplumda yasanın üstünde olan düşüncelerin yerleşmesine müsaade etmeyeceklerini de belirtti.

YARGIYA MÜDAHALEYE İZİN VERİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı, hukuka ve kanunlara uyan vatandaşların hak ve hukukunun korunması konusunda kararlı olduklarını belirtti. “Bundan en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Kendini yasadan devletten üstün görenlerin tepelerine binmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, demokrasiye pusu kurmaktan vazgeçmeyen FETÖ ile mücadelenin süreceğini ve eleştiri bahanesiyle kimsenin yargı mercilerine parmak sallayamayacağını söyledi.