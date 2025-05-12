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Yargı Mercilerine Kimse Parmak Sallayamaz

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ERDOĞAN’IN ADALET VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da düzenlenen “Danıştay’ın 157. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni”nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, adaletin ülkedeki önemine değinerek, “Adalet terazisindeki en küçük bir sapma tamiri de telafisi de mümkün olmayan yıkıcı sonuçlara her zaman gebedir” ifadesini kullandı. Devletin adaletle var olduğunun altını çizen Erdoğan, “Haksızlığa yol veren haklıya hakkını teslim edemeyen hiçbir otorite varlığını sürdüremez” sözleriyle adaletin gerekliliğine vurgu yaptı.

YARGININ GÜÇLENDİRİLMESİ

Cumhurbaşkanı, etkin, güçlü, hızlı ve erişilebilir bir adaletin hükümetin önceliklerinden biri olduğunu belirtti. Yargı sisteminin güçlendirilmesi adına birçok düzenlemeye imza attıklarını ifade eden Erdoğan, “Vesayet dönemlerinin acı hatırası olan üstünlerin hukukunu geride bıraktık; yerine hukukun üstünlüğü ilkesini bu ülkede egemen kıldık” dedi. Erdoğan, darbelere karşı adil ve demokratik bir yargı rejiminin kurulduğunu ve yargının bağımsızlığına tarafsızlık ilkesinin eklendiğini aktardı.

KARARLILIK MESAJI

Erdoğan, “Hukuka kanunlara uyan vatandaşlarımızın hak ve hukukunun korunması konusunda kararlıyız” şeklinde devam ederek, bu konuda hiçbir taviz vermeyeceklerini vurguladı. Kendini yasadan üstün görenlere karşı dik duracaklarını ifade eden Erdoğan, FETÖ ile mücadelelerinin süreceğini ve eleştiri bahanesiyle yargı mercilerine kimsenin parmak sallayamayacağını belirtti.

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