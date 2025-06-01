Yargı Paketinin İlk Açıklaması!

YENİ CEZA YASASIYLA CEZASIZLIK ALGISI KALKACAK

Türkiye, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla önemli bir değişikliğe imza attı. Kamuoyunda “10. Yargı Paketi” olarak tanınan “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” Adalet Komisyonu tarafından TBMM’de kabul edildi. Genel kuruldan geçmesi beklenen bu hukuk reformu, 30 maddeden oluşuyor ve hukuk sisteminde önemli değişiklikler öngörüyor.

İLK AÇIKLAMALAR YAPILDI

Paket, toplumda adalet algısını güçlendirmeyi, cezaların caydırıcılığını artırmayı ve suçluların rehabilitasyonunu sağlamayı amaçlıyor. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, paketin TBMM’de kabul edilmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, cezasızlık algısının yok edileceğini ve suçla mücadelede daha etkin adımlar atılacağını vurguladı.

KAYITLI CEZALARDA YENİ DÜZENLEME

Bakan Tunç, yeni düzenlemelerle birlikte “Denetimli Serbestlikte Yeni Dönem” başlayacağını belirtti. Hükümlüler, aldıkları ceza 2 yılın altında olsa bile koşullu salıverilme tarihine kadar ceza infaz kurumunda en az 1/10 süre geçirmeleri gereken yeni uygulama ile cezanın caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

SÜÇLA MÜCADELE VE REHABİLİTASYON

10. Yargı Paketi ile suçla etkin mücadele sağlanırken, suçluların rehabilitasyonu için de önemli gelişmeler yer alıyor. İkinci kez tekerrür hükümleri uygulanan mahkumlar, dış dünyaya uyum sağlamaları amacıyla koşullu salıverilme imkânına sahip olacaklar. Süreli hapis cezasının 4’te 3’ünü iyi hâlli bir şekilde infaz edenler bu haktan yararlanabilecek.

İNSAN ODAKLI İNFAZ YAKLAŞIMI

Paket çerçevesinde infaz usullerinin kapsamı genişletilecek. Hafta sonu ve geceleyin infaz usulü kasten işlenen suçlarda 1 yıl 6 aydan, 3 yıla; taksirle işlenen suçlarda ise 3 yıldan, 5 yıla çıkarılacak. Konutta infaz usulü, yaşlı ve hamile kadınlar için önemli kolaylıklar sağlayacak.

ÇOCUK HÜKÜMLÜLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER

Çocuk hükümlüler için ceza infaz sisteminde de değişiklikler yapılmakta. 3 yıl veya daha az hapis cezasına mahkum olanlar, cezalarını çocuk eğitim evlerinde geçirebilecekler. Bu değişiklik, çocukların rehabilitasyon sürecine katkıda bulunmayı hedefliyor.

TRAFİK GÜVENLİĞİNE YENİ YAKLAŞIM

10. Yargı Paketi ile trafik düzenini bozan eylemlerle daha etkin mücadele edilecek. Trafikte yol kesme müstakil bir suç olarak tanımlanacak ve bu tür eylemler için hapis cezası 1 yıldan 3 yıla kadar uzanacak.

ŞİDDETE VE TEHDİTE YENİ YAPTIRIMLAR

Vücut dokunulmazlığına yönelik işlenen kasten yaralama suçları için hapis cezaları yüzde 50 oranında artırılacak. Tehdit suçları için de etkili tedbirler alınacak. Kişilik haklarının dijital ortamda korunmasına yönelik düzenlemeler ile kişilerin şeref ve itibarını koruma yönünde önemli adımlar atılacak.

NOTERLİKTE YENİ DİSİPLİN HÜKÜMLERİ

Noterlik Kanunu’nda da disiplin hükümleri yeniden yapılandırılacak. Disiplin yaptırımları, hukuki belirlilik ve öngörülebilirlik ilkeleri çerçevesinde net bir şekilde tanımlanacak. TBMM Adalet Komisyonu tarafından kabul edilen 10. Yargı Paketi’nin, TBMM Genel Kurulunda da destek göreceğine inanılıyor. Türkiye, bu düzenlemelerle adalet sistemini güçlendirerek, vatandaşların güvenini artırmayı hedefliyor.