Yargı Reformu ile Cezasızlık Algısı Düşürülecek

YARGI REFORMU STRATEJİ BELGESİ’NİN DETAYLARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, yakın zaman içerisinde kamuoyuna sunulması beklenen Yargı Reformu Strateji Belgesi’nin ayrıntılarını paylaştı. Tunç, Yargı Reform Strateji Belgesi’nin kapsamının oldukça geniş olacağını belirtti. Özellikle cezasızlık algısını değiştirecek düzenlemelerin yapılacağını vurguladı.

SUÇLARLA MÜCADELE YENİ DÜZENLEMELERİ

Bakan Tunç, 2 yılın altında ceza alanların cezaevine girebileceğini ifade etti. Ayrıca, trafik güvenliğini ihlal etmek, ruhsatsız silah taşımak gibi toplumda rahatsızlık yaratan suçların ceza alt ve üst sınırlarının caydırıcılık açısından yeniden değerlendirilebileceğine dikkat çekti.

SUÇ KAYDI SİSTEMİNE YENİ DÜZENLEME

Tunç, suç kaydının savcı tarafından görünür olmasının önemine değindi. “Savcı sadece sabıka kaydını görüyor. GBT’yi de görürse ona da imkan vermek gerekebilir” şeklinde bir açıklama yaparak, bu konuda yapılacak düzenlemelerin gerekli olduğunu söyledi.