Yargıtay, Cemal Metin Avcı Kararını Bozdu

DAVANIN GEÇMİŞİ

Muğla’da, üniversite öğrencisi Pınar Gültekin’i Temmuz 2020’de katleden Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı’nın yargılandığı dava 2022’de sonuçlandı. Muğla’daki yerel mahkeme, Cemal Metin Avcı’ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi ve sonrasında bu cezada haksız tahrik indirimi uygulayarak 23 yıla düşürdü. Mertcan Avcı ile diğer sanıklar ise beraat etti.

YARGITAY’IN KARARI

İzmir İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını bozarak Cemal Metin Avcı’ya ağırlaştırılmış müebbet, Mertcan Avcı’ya ise 4 yıl hapis cezası verdi. Dosya yeniden temyize gidince Yargıtay her iki kararı da bozdu. Habertürk’ten Ceylan Sever’in aktardığına göre, Yargıtay, Cemal Metin Avcı’ya tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, niteliksiz kasten öldürme ya da eziyet çektirerek öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Bu karara, 5 kişilik Yargıtay heyetindeki iki üye muhalefet şerhi koydu.

AVUKAT EPÖZDEMİR’İN AÇIKLAMASI

Gültekin ailesinin avukatı Dr. Rezan Epözdemir, karara tepki gösterdi ve şu sözlerle durumu değerlendirdi: “Dosyadaki delillerle desteklenmeyen, ezberlenmiş ve kurgulanmış haksız tahrik savunmasına kutsiyet atfedip, haksız tahrik uygulamak suretiyle cezanın indirilmesi gerektiği şeklindeki tespit açıkça hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsizdir. Karar bu haliyle kesinleşirse; sanık Cemal Metin Avcı 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılabilecektir. Kendisine netice ceza olarak 12 yıl hapis cezası verilmesi halinde, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları tatbik edildikten sonra 7 yıl cezaevinde kalacaktır. Üst sınırdan 18 yıl hapis cezası verildiği takdirde ise, şartla salıverme ve denetimli serbestlik kurumları uygulandıktan sonra 11 yıl cezaevinde kalacaktır.”

PINAR GÜLTEKİN’İN KAYBOLUŞU

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020’de Akyaka Mahallesi’nde yalnız yaşadığı evinden çıkmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığı’na kayıp ihbarında bulunmasının ardından yapılan çalışmalar sonucunda, Gültekin’i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

OLAYIN SEYRİ VE HÜKÜMLER

Şüphe üzerine gözaltına alınan Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmemişti. Ancak, deliller sunulduktan sonra Pınar Gültekin’i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etti ve tutuklandı. Kardeşi Mertcan Avcı ise, telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınında tespit edilmesi üzerine “delil karartmak” suçlamasıyla gözaltına alındı ve tutuklandı. Yargılama sürecinde Mertcan Avcı’nın tutuksuz yargılanmasına karar verildi. Müslüman Gültekin’in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında Cemal Metin Avcı ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılmış, ancak cezası haksız tahrik indirimiyle 23 yıla düşürülmüştü. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı’ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı’nın ağırlaştırılmış müebbet cezası alması ve kardeşinin 4 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.