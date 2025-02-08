Yargıtay’dan Evlilik Öncesi Anlaşma Kararı

MİRAS SÖZLEŞMESİ HUKUKİ SONUÇ DOĞURUYOR

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, evlenmeden önce miras sözleşmesi yapacak olan eş adaylarını doğrudan etkileyen emsal bir karara imza attı. Daire, “Evlenmeden önce düzenlenen mirastan feragat sözleşmesi hukuki sonuç doğurur” diyerek bu sözleşmeyi geçerli saydı. İçtihat Bülteni Uygulaması’ndan elde edilen bilgilere göre, Samsun Bölge Adliye Mahkemesi 6. Hukuk Dairesi’nde taraflar arasında yaşanan bir davada mirasçılık belgesinin iptali konusu, Yargıtay’a kadar uzandı. İddialara göre, 31 Ekim 2021’de vefat eden Fikret A, ikinci evliliğinde, nişanlısı Perihan ile, birbirlerine karşılıklı imza atmadan, nikah öncesinde 15-20 dakika önce mirastan feragat sözleşmesi yaptı. Fikret A’nın ölümünden sonra, malvarlıkları ilk evliliğinden olan çocuklarına kaldı. Yeni eşi Perihan ise vekil avukatı aracılığıyla, sözleşmenin nikah anından 20 dakika önce yapıldığını ve bu süreçte miras hakkının bulunmadığını öne sürerek sözleşmenin iptali için dava açtı. Ayrıca, Sulh Hukuk Mahkemesi’nden mirasçılık belgesi aldı. Fikret A’nın ilk eşinden olan ve mirasçı durumundaki çocukları ise karşı dava açarak, mirastan feragat ile ilgili davanın geçersiz olduğu ve davalının mirasçı olarak gösterilmesini talep etti.

DAVA SÜRECİNDE BELGE İDDİALARI

Davalı vekili, müvekkilinin mirastan feragat ve evlilik sözleşmesi niteliğinde bir belge imzalamadığını, evlilik telaşı içinde olduğunu ve bununla ilgili belgeler hakkında bilgilendirme yapıldığını ifade etti. Davalı vekili, Tokat 1. Noterliği’nde düzenlenen mirastan feragat sözleşmesinin yok hükmünde olmasını talep etti. İlk Derece Mahkemesi, yüksek mahkeme içtihatları göz önünde bulundurularak; mirastan feragat sözleşmesinin imzalandığı tarihte davalı-karşı davacı (Perihan) ile miras bırakan arasında imzalanan sözleşmenin geçerli olmadığını belirterek asıl davayı reddetti, karşı davayı kabul ederek sözleşmenin geçersizliğine karar verdi. İlk Derece Mahkemesi’nin kararına karşı, Fikret A’nın yakınları istinaf başvurusunda bulundu.

BÖLGE MAHKEMESİ KARARI DOĞRULADI

Bölge Adliye Mahkemesi, mirastan feragat sözleşmesinin imzalandığı tarihte davalının mirasçı sıfatının bulunmadığını, feragat sözleşmesinden sonra evliliğin gerçekleştiğini, eşin doğmamış haktan feragat edemeyeceğini belirtti. Bu nedenle mirasçılık belgesinde bir hata bulunmadığını söyleyerek asıl davanın reddi ve karşı davanın kabulü kararının hukuka uygunluğu ile ilgili davacı vekilinin istinaf başvurusunu reddetti. Bölge Adliye Mahkemesi’nin bu kararına karşı davacı vekili temyiz talebinde bulundu.

YARGITAY KARARI: MİRASTAN FERAGAT GEÇERLİDİR

Yargıtay 7. Hukuk Dairesi, yaptığı temyiz incelemesinde, “İlk Derece ve Bölge Adliye Mahkemesi’nin değerlendirmesinde, sözleşmenin düzenlendiği tarihte davalı-karşı davacı Perihan’ın miras bırakanla evli olmaması ve henüz mirasçılık sıfatını kazanmadığı için sözleşmenin sonuç doğurmayacağı gerekçesiyle iptal edildiği doğru olmakla beraber; Perihan’ın nikah akdinin gerçekleşmesinden 15-20 dakika önce sözleşmeyi imzalaması ve evlilik beklentisinin oldukça yüksek olması, miras bırakanın ölüm anına kadar mirasçılık sıfatının doğamayacağı göz önünde bulundurulmalıdır” açıklamasında bulunarak mirastan feragat sözleşmesinin geçerli olduğunu belirtti. Daire, karşı davada mirastan feragat sözleşmesinin iptaline yönelik talebin kabul edilmesinin haklı olmadığına hükmederek, kararda bozulmanın gerektiğini vurguladı.