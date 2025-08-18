Yargıtay, Sıfır Araç Değişimini Onadı

YARGITAY’DAN ÖNEMLİ KARAR

Yargıtay, sıfır otomobil alan kullanıcıları ilgilendiren dikkate değer bir karara imza attı. Ankara’da yaşayan bir insan, bayiden sıfır kilometre bir otomobil satın almıştı. Ancak edinilen araçta kaput, ön çamurluklar, tavan ve bagaj kapağında bazı lekelerin bulunduğu tespit edildi. Durumu firma yetkililerine ileten tüketici, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemi uygulandığında lekelerin geçeceği” yanıtını aldı. Fakat cila işlemi sonrasında lekeler hala geçmeyince, hatasız ve sorunsuz bir araçla değişim yapılmasını talep eden tüketicinin isteği bayi tarafından geri çevrildi.

DAVA SÜRECİ BAŞLADI

Bu gelişmelerin ardından, Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’nde dava açan vatandaş, aracın ayıpsız bir şekilde değiştirilmesini talep etti. Davalı şirket ise, aracın boyasının standartlara uygun olduğunu ve lekelerin giderilerek davacıya ayıpsız bir şekilde teslim edildiğini savunarak davanın reddini istedi. Ancak Ankara 8. Tüketici Mahkemesi, davacının haklı olduğunu belirterek aracın ayıpsız bir şekilde değiştirilmesine karar verdi.

Mahkemenin kararında, aracın sorunlarının “gizli ayıp” niteliğinde olduğu vurgulandı ve sıfır kilometre bir araçtan beklenen faydanın alınamıyacağı ifade edildi. Karara yapılan itirazdan sonra, dosyaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin “misliyle değişim” kararının yerinde olduğuna karar verdi. Yargıtay 3. Hukuk Dairesi de temyiz incelemesi sonucunda değişim kararını hukuka uygun bularak onadı.

KULLANICI HATASI BULUNMADI

Yargıtay’ın kararında, araçtaki ayıbın kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı belirtilerek, “Aracın kaportasındaki boya atmalarının halen devam ettiği ve gizli ayıp niteliğinde olup sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın elde edilemeyeceği, davacının seçimlik hakkını misli ile değişim şeklinde kullanmasının hakkaniyetine ve taraflar arasındaki hak ve menfaatler dengesine de uygun olduğu anlaşılmakla davalı vekilinin tüm temyiz itirazlarının reddi ile kararın onanması gerekmiştir” denildi.