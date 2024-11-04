“Yarık Oluşan Tarla Görüntüsü Ürkütücü”

DEPREMİN ETKİLERİ HATAY’DA GÖRÜLDÜ

Asrın felaketi olarak tanımlanan deprem, Hatay’ın Defne ilçesindeki Çınarlı Mahallesi’nde önemli hasarlara yol açtı. Burada Süleyman Öztürk’e ait olan 18 dönümlük tarla, depremin etkisiyle ikiye ayrıldı. İkiye bölünen tarladan çıkan 4 metre derinlikte ve 3 metre genişlikteki yarık, depremin ardından uzun bir süre geçtikten sonra yerel halk tarafından fark edildi.

BÜYÜK BİR YARIK ORTAYA ÇIKTI

Tarlasında oluşan devasa yarığı, komşularının söyledikleri sayesinde fark eden Süleyman Öztürk, bu manzarayı görünce büyük bir korku yaşadı. Öztürk, “18 dönümlük tarlamda deprem sonrasında bir ada oluştu. Deprem bahçemi ikiye ayırdı. Genişliği 3 metre, derinliği 4 metre ve uzunluğu da 15 metre olan bir yarık oluştu. Deprem sonrası bir arkadaşım bahçeye doğru inerken yarığı fark edip beni aradı. Bu bahçeyi böyle görünce çok üzüldüm ve korktum. Düşünüyorum burada bir ev olsaydı ne olurdu acaba. Bunu düşününce baya üzüldüm” şeklinde açıklamada bulundu.